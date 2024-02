Vantage Payment Systems franchit un nouveau cap avec l’agrément de Bank Al-Maghrib

Vantage Payment Systems (VPS), filiale du Groupe Equity Invest, s’est érigée en pilier de l’innovation fintech depuis le lancement de sa plateforme de paiement électronique « Payzone » en 2014, jusqu’à obtenir récemment l’agrément d’établissement de paiement par Bank Al-Maghrib.

Cet agrément vient étoffer un parcours remarquable de VPS qui a introduit depuis 2014 des solutions innovantes et sécurisées dans le domaine des paiements avec des solutions comme Payzone et Payxpress. Cela représente aussi une étape décisive dans le développement de ce fleuron de la fintech, fondée par Ali Bettahi, fondateur de la holding Equity Invest qui compte plusieurs participations dans le monde de la technologie au Maroc.

Mustapha Badr-Ezzaman, en sa qualité de directeur général de Vantage Payment Systems, affirme : « nous sommes aujourd’hui l’un des acteurs clés de l’écosystème fintech marocain, et l’obtention de l’agrément d’établissement de paiement va nous permettre d’accélérer notre croissance ».

Il continue en disant : « cet agrément est à la fois une reconnaissance de notre légitimité en tant que fintech engagée dans la voie de l’innovation financière, et le résultat de plusieurs années de développement technologiques et humains au service des solutions de paiement électroniques et de la sécurité des transactions ».

De manière concrète, l’agrément obtenu permet à Vantage Payment Systems de diversifier ses services, les rendant flexibles, faciles à utiliser et surtout adaptés à divers secteurs d’activités et modèles économiques.

Le lancement de nouvelles offres de services de paiement par VPS va permettre de compléter et de renforcer l’offre du secteur des paiements et d’insuffler une nouvelle dynamique sur le marché, ce qui favorisera la réduction de la circulation du cash et le développement de l’inclusion financière.