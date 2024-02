Vichy Célestins Bouznika, un Resort bien être

Une oasis de bien-être

[Contenu de marque] Vichy Célestins Bouznika offre une escapade régénérante, alliant santé, beauté, golf, gastronomie, et wellness. L’établissement, bercé par les vagues, se distingue par sa Wellness Clinic, véritable oasis dédiée au bien-être intégral, des soins de beauté aux thérapies de pointe.

Le joyau du Vichy Célestins Bouznika, la Wellness Clinic, s’étend sur 3 200 m2 dédiés à la santé, à la beauté et au bien-être. Des soins de balnéothérapie aux techniques innovantes, cet espace offre une expérience holistique qui marie relaxation, traitement des troubles métaboliques, et rééducation fonctionnelle.

Beauté et innovation technologique

La Wellness Clinic met l’accent sur la beauté avec des soins inspirés de la tradition marocaine et des technologies avant-gardistes telles que le sauna japonais IYASHI DOME et la cryothérapie. Des soins de qualité, associés à des technologies pointues comme REDUSTIM, garantissent des résultats exceptionnels dans la quête de la beauté.

Un accompagnement personnalisé

La santé étant au cœur du bien-être, la Wellness Clinic propose un pôle santé dirigé par une équipe multidisciplinaire. Ostéopathes, kinésithérapeutes, coaches sportifs, et spécialistes en yoga travaillent de concert pour offrir un programme personnalisé, utilisant des technologies avancées pour soulager la douleur et améliorer la forme physique.

Offres thématiques

Le Vichy Célestins Bouznika propose des offres thématiques conçues pour répondre à des besoins spécifiques. De la Thalasso Healing à la Detox & Revitalisation, du Fitness & Remise en Forme à la Relaxation & Wellbeing, chaque programme vise à stimuler l’énergie, équilibrer le corps et l’esprit, et Ces offres comprennent des consultations diététiques, des soins de beauté, des séances de coaching sportif, et des expériences de bien-être uniques telles que l’aqua méditation et le bol d’air jacquier.

Pour plus d’informations visitez le site officiel:

https://theviewhotels.com/fr/our-views/hotel-vichy