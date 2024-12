The View redéfinit l’escale à Bouznika

Perchée entre Casablanca et Rabat, la station balnéaire de Bouznika poursuit son ascension sur la carte du tourisme haut de gamme.

L’hôtel The View Bouznika se présente comme une adresse haut de gamme, promettant luxe, sérénité et évasion. Dès l’entrée, le visiteur est happé par une architecture contemporaine qui joue avec les volumes et les lumières. L’œil est irrésistiblement attiré par les larges baies vitrées qui ouvrent sur un jardin soigné. Les matériaux, choisis avec soin, témoignent d’une volonté d’ancrer l’établissement dans les standards du luxe. Pour autant, derrière cet écrin, une certaine froideur se dégage. Les espaces communs, bien que irréprochables dans leur design, peinent à véhiculer une âme.

Des chambres au confort maîtrisé

Dans les chambres, le confort est indéniable. Spacieuses et soigneusement décorées, elles offrent des vues imprenables sur l’océan et/ou les jardins. La literie, d’un confort absolu, semble avoir été pensée pour retenir ses hôtes jusqu’à tard dans la matinée. Une mention spéciale pour les salles de bain, où chaque détail est travaillé, des produits d’accueil à la douce luminosité des miroirs. Cependant, quelques détails trahissent une mécanique encore perfectible. Le service en chambre manque parfois de réactivité. Une attente prolongée pour un simple verre d’eau vient rappeler que l’excellence ne se mesure pas qu’à l’esthétique.

Côté gastronomie, la table de The View Bouznika propose une cuisine cosmopolite ponctuée d’influences locales. Le menu de Noël, particulièrement soigné, a su marquer les esprits par une association réussie de saveurs et de textures, mettant en lumière un véritable savoir-faire culinaire. En définitive, The View Bouznika est une adresse qui ne manque pas d’atouts. En cultivant davantage le souci du détail et une quête d’authenticité, l’établissement pourrait pleinement s’imposer comme une destination incontournable sur ce segment. Pour l’heure, l’expérience, bien que plaisante, laisse entrevoir un potentiel qui ne demande qu’à être pleinement réalisé.

S.L.