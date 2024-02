Les entreprises catalanes à la conquête du marché marocain

Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération des micros, petites et moyennes entreprises de Catalogne (PIMEC) a annoncé, jeudi, le lancement du programme « Go Marroc! », destiné à explorer le marché marocain et renforcer sa présence au royaume.

Ce programme vise à renforcer les relations commerciales des PME catalanes avec le Maroc et prospecter de nouvelles opportunités qu’offre le marché marocain, indique la Confédération, dans un communiqué.

Le programme prévoit ainsi un audit « go to market » pour l’analyse du produit et une proposition de valeur, en tenant compte des différentes considérations juridiques et fiscales, précise-t-on.

Selon la PIMEC, une base de données des clients marocains et leurs activités sera également créée et présentée à l’entreprise et à ses clients potentiels, outre la gestion des actions commerciales durant les visites au Maroc.

‘’Le Maroc bénéficie d’une situation stratégique, des coûts compétitifs et une économie de plus en plus modernisée’’, a souligné la directrice du département international de la PIMEC, Miriam Sabaté, citée par le communiqué.

Et de rappeler que quelque 200 entreprises catalanes sont actuellement installées au Maroc et 1.600 opérateurs économiques catalans exportent régulièrement vers le marché marocain.

S.L.