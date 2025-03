Maroc : création de 95.235 entreprises en 2024

En 2024, le nombre global des entreprises personnes morales et personnes physiques créées au registre de commerce a atteint 95.235 entreprises, ce qui correspond à une progression de 1,5% par rapport à 2023.

Les personnes morales nouvellement créées au registre de commerce ont dépassé 67.000 créations en 2024, marquant une évolution positive de +5% par rapport à 2023. Les formes juridiques les plus prédominantes sont la Société à responsabilité limitée (SARL) à associé unique et la SARL qui représentent respectivement plus de 64,7% et 34,5% du total des créations d’entreprises personnes morales.

Concernant la répartition régionale des entreprises personnes morales créées, la région Casablanca-Settat maintient son classement en pole position par rapport aux régions qui attirent le plus de créations de sociétés avec une part de 39,1%, suivie des régions Marrakech-Safi et Rabat-Salé-Kénitra avec 12,4% chacune, Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,8%), Fès-Meknès (6,3%) et Souss-Massa (5,9%).

Sur le plan des activités des personnes morales nouvellement créées, la répartition sectorielle fait ressortir la prédominance du commerce avec une part de (35,1%), suivi du BTP et activités immobilières (19,2%), services divers (18,2%), transports (8,1%), industrie (7,3%), hôtels et restaurants (5,6%), secteur des TIC (2,8%), activités financières (2%) et agriculture et pêche (1,7%).

Quant aux entreprises individuelles (personnes physiques), 27.700 ont été créées au registre de commerce en 2024. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima vient en tête (21,3%), suivie de la région de l’Oriental (12,3%), la région de Casablanca-Settat (11,4%) et des régions Rabat-Salé-Kénitra (10%), Souss-Massa (9%), Fès-Meknès (8,4%), Marrakech-Safi (8%) et Laâyoune-Sakia El Hamra (7,9%)