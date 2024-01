Projet PADERMO : un Milliard de dirhams pour dynamiser l’Oriental

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), Mohammed Sadiki, a présidé lundi 29 janvier 2024 le lancement du Projet d’Appui au Développement Rural intégré des zones de Montagne de l’Oriental (PADERMO), accompagné du Représentant du Fonds International du Développement Agricole (FIDA) et d’une importante délégation de responsables du ministère, en présence des représentants du Wali de la Région de l’Oriental, du Gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, des Gouverneurs des Provinces de Berkane, Driouch et de Guercif, et des élus.

Ainsi à l’Agropole de Berkane, le ministre a présidé l’ouverture de l’atelier de démarrage du Projet d’Appui au Développement Rural Intégré des Zones de Montagne de l’Oriental (PADERMO).

D’un coût global d’environ 1 milliard de dirhams sur une durée de 7 ans, ce projet financé dans le cadre du partenariat avec le Fonds International du Développement Agricole (FIDA), vise à terme, à réduire la pauvreté et les disparités territoriales et à améliorer les conditions de vie des populations cible.

Le projet couvre 19 communes territoriales relevant des Provinces d’Oujda-Angad, de Berkane, de Driouch et de Guercif et bénéficiera directement à un total d’au moins 20000 ménages, dont 30% de femmes et 40% de jeunes ruraux.

Le projet porte sur deux principales composantes, à savoir le développement et la valorisation des produits agricoles, l’appui aux producteurs et la commercialisation des produits.

La première composante porte sur le développement d’une arboriculture fruitière résiliente aux changements climatiques, le développement des filières animales, le développement des produits du terroir, l’aménagement hydro-agricole et l’infrastructure rurale. Dans ce cadre, il est prévu la plantation d’une superficie totale de 7500 ha en arbre fruitiers, la création de 62 activités génératrices de revenu, l’aménagement de 108 km de pistes rurales et 32 points d’eau, l’aménagement hydro-agricole d’une superficie de 2600 ha ainsi que des actions d’accompagnement et de renforcement des capacités des organisations professionnelles.

La deuxième composante qui concerne l’appui aux producteurs et la commercialisation des produits prévoit l’aménagement et l’entretien de 15 unités de valorisation, la création de 5 nouvelles unités, la mise en œuvre d’un programme d’alphabétisation au profit de 4900 bénéficiaires et des formations sur la gestion financière au profit de 10 000 bénéficiaires. Le projet prévoit également la création de 12 petites entreprises dans le domaine de l’innovation et de la technologie agricoles au profit des jeunes.