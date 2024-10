Développement de l’Oriental : l’ESS et les coopératives locales en tête de la réussite

La région de l’Oriental s’affirme aujourd’hui comme un modèle de développement grâce à l’économie sociale et solidaire (ESS). Alliant tradition et modernité, elle dynamise son économie locale en misant sur un réseau dense de coopératives et une forte participation féminine.

Ce modèle de développement inclusif a su capitaliser sur les ressources locales pour créer des opportunités économiques, renforçant ainsi l’intégration sociale et l’autonomie des populations vulnérables.

Depuis les années 1980, l’ESS a été intégrée dans les politiques publiques marocaines, soutenue par des programmes tels que l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). Dans cette dynamique, l’Oriental a su se démarquer en adoptant une approche locale innovante. Aujourd’hui, avec plus de 5 500 coopératives, la région se hisse en tête du classement national, devenant un exemple concret de la réussite de l’ESS au Maroc.

Le succès de l’Oriental repose en grande partie sur l’exploitation de ses richesses naturelles, telles que les dattes de Figuig ou les clémentines de Berkane. Ces produits du terroir sont au cœur du développement économique de la région, mobilisant les coopératives locales. En 2019, la région a franchi une étape importante avec la création d’une plateforme logistique à Oujda, destinée à promouvoir ces produits à une échelle plus large.

Les partenariats internationaux ont également joué un rôle clé dans l’essor de l’ESS dans l’Oriental. Le Forum Maroco-Espagnol de l’ESS et le programme « Tahfiz Niswa » en sont des exemples concrets. Ces initiatives ont permis de renforcer les capacités locales, notamment en matière de leadership et de digitalisation, tout en valorisant l’autonomisation des femmes et des jeunes entrepreneurs.

L’impact de l’ESS sur le développement social de l’Oriental est indéniable. Selon les dernières données du Haut-Commissariat au Plan (HCP), les indicateurs de pauvreté dans la région ont considérablement diminué, démontrant que ce modèle économique, en plus de créer des emplois, contribue à une amélioration significative des conditions de vie.