Meet The Lead : Innovation et entrepreneuriat au centre des débats à Oujda

Oujda a accueilli, les 18 et 19 octobre, la sixième édition du Forum des Pionniers de l’Oriental, Meet The Lead, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Organisé par la Fondation Startup Grow, cet événement a rassemblé experts marocains et internationaux pour débattre des nouvelles avancées technologiques et des défis de l’entrepreneuriat au Maroc, en particulier dans la région de l’Oriental.

Sous le thème « Rendez-vous avec les Pionniers du Futur », le forum a permis aux participants d’échanger sur des sujets liés à l’innovation, la transformation digitale et l’impact des technologies sur les secteurs stratégiques. Des responsables marocains et étrangers, ainsi que plusieurs ambassadeurs africains, ont participé à cette rencontre, axée sur le soutien aux jeunes entrepreneurs et les moyens de promouvoir leurs initiatives conformément aux objectifs du nouveau modèle de développement du Royaume.

Lors de son intervention, Mouad Jamai, Wali de la région de l’Oriental, a souligné l’importance de cet événement pour discuter des défis auxquels sont confrontés les jeunes en matière d’emploi et d’entrepreneuriat. Il a insisté sur le potentiel humain et infrastructurel de la région, propice à la promotion de l’esprit entrepreneurial.

L’organisatrice de l’événement, Hanane Ait Aissa, fondatrice de Startup Grow, a mis en avant les thématiques abordées lors des conférences et ateliers, notamment les technologies agricoles, la chaîne d’approvisionnement 4.0, et les villes intelligentes. Ces discussions visaient à imaginer le futur de la région de l’Oriental comme un espace de développement durable.

Parmi les temps forts, la remise des prix du hackathon, qui a récompensé des projets innovants comme « Haytech » et « Skiliz Bridge », a illustré l’engagement en faveur des jeunes talents. Ce concours a mobilisé plusieurs experts, dont Abderrahmane Kodade, Directeur des opérations de SQLI Maroc, pour accompagner les participants dans la concrétisation de leurs idées.

Ce forum a aussi servi de plateforme pour explorer les perspectives de financement, en mettant l’accent sur l’intégration du développement durable dans les stratégies entrepreneuriales, avec des interventions de personnalités telles que Soufiane Guemmi de Crédit Agricole du Maroc et Abdelbasset Kaddar de Tamwilcom.

Cet événement illustre l’engagement de la région de l’Oriental à devenir un hub d’innovation et d’entrepreneuriat, tout en répondant aux enjeux climatiques et économiques actuels.