Les téléviseurs LG QNED révolutionnent le divertissement à domicile

LG Electronics (LG) a annoncé la nouvelle gamme de téléviseurs QNED et QNED Mini LED 2024, offrant une sélection plus large de choix d’écrans, notamment un ultra grand 98 pouces avec une qualité d’image éclatante et des technologies de traitement avancées basées sur l’IA, des fonctionnalités de personnalisation étendues et un design sophistiqué.

En évoluant encore, les téléviseurs LG 2024 QNED ont développé beaucoup plus d’intelligence avec le processeur α8 AI, améliorant par rapport à son prédécesseur avec une multiplication par 1,3 des performances de l’IA, une amélioration de 2,3 fois des performances graphiques et une vitesse de traitement 1,6 fois plus rapide.

Tirant parti d’une technologie de pointe pour une représentation visuelle plus raffinée, AI Picture Pro offre la qualité d’image ultime basée sur l’apprentissage en profondeur. Cette fonctionnalité polyvalente distingue habilement les visages, les objets et les arrière-plans d’une scène, enrichissant la texture et les détails fins pour présenter des images avec un réalisme inégalé. Dynamic Tone Mapping Pro divise l’image en blocs et les analyse en temps réel pour détecter les zones les plus sombres et les plus lumineuses, rehaussant les détails grâce à une optimisation HDR précise pour offrir une qualité d’image tridimensionnelle. Avec l’assistant d’image personnalisé, les utilisateurs peuvent facilement personnaliser la qualité de l’image en sélectionnant simplement quelques images préférées parmi une sélection donnée, intelligemment configurées grâce à l’apprentissage en profondeur.

En plus d’une qualité d’image éclatante, AI Sound Pro captive les téléspectateurs avec l’excellence audio du son surround virtuel 9.1.2 provenant des haut-parleurs intégrés des téléviseurs. Pour un système audio unifié, WOW Orchestra intègre de manière transparente la barre de son LG et les haut-parleurs du téléviseur, offrant ainsi une expérience sonore 3D fascinante.

Dotés des technologies couleur Quantum Dot et NanoCell de LG, les derniers téléviseurs QNED de la société offrent une qualité d’image nette et éclatante pour un affichage hyperréaliste. Avec une reproduction améliorée des couleurs, les couleurs authentiques des téléviseurs QNED augmentent la profondeur visuelle pour une expérience de divertissement à domicile plus immersive et tridimensionnelle.

Obtenant un contraste réaliste, les téléviseurs LG QNED Mini LED utilisent la technologie de gradation de précision pour améliorer les gradations et le contrôle précis du rétroéclairage, et les téléviseurs LG QNED sont dotés d’une technologie de gradation locale pour un contraste vif et une luminosité exceptionnelle.

Le modèle LG QNED Mini LED TV QNED90 présente une échelle d’un million de gris qui différencie les nuances de gris et représente la gradation avec une précision de 20 bits, offrant un contraste extrêmement vibrant.

Bénéficiant d’un design élégant et sophistiqué avec un profil mince de seulement 29 mm, les téléviseurs LG 2024 QNED, y compris les modèles QNED85 et QNED 80, se fondent dans n’importe quel espace et ajoutent une touche haut de gamme à la maison. Les téléviseurs peuvent également être montés au mur, offrant une plus grande flexibilité pour la disposition des meubles et des appareils électroménagers.

Les téléviseurs LG 2024 QNED améliorent également l’expérience de divertissement à domicile grâce à une personnalisation polyvalente et une commodité accrue. Avec le programme webOS Re:New, LG propose une mise à niveau vers la dernière version de sa plate-forme webOS smart TV pour offrir à davantage de propriétaires de téléviseurs intelligents l’expérience utilisateur la plus récente au cours des cinq prochaines années. Cette offre incroyable s’étend aux modèles LG QNED Mini LED 8K lancés en 2022 (séries QNED99 et QNED95) et s’étendra bientôt à d’autres modèles de la gamme de téléviseurs QNED et à d’autres régions du monde.

En utilisant la dernière plate-forme de télévision intelligente LG webOS, les utilisateurs peuvent créer des profils individuels pour adapter l’expérience à leurs préférences. Les téléviseurs peuvent différencier les voix en fonction des profils d’utilisateur et proposer des recommandations personnalisées en interprétant les modèles de leur historique d’utilisation complet.

De plus, l’écran principal de l’interface utilisateur de la dernière version de webOS comprend Dynamic Q Card pour un accès rapide et sans effort à ses services, avec une organisation personnalisée en groupes, tels que Home Office, Home Hub, Sports et Games. Pour profiter des médias numériques préférés des utilisateurs, les téléviseurs LG 2024 QNED prennent également en charge Apple AirPlay et Chromecast pour une connectivité et une compatibilité améliorée avec les appareils mobiles.

Améliorant l’expérience utilisateur des personnes ayant des capacités diverses, les téléviseurs LG 2024 QNED offrent une gamme de fonctionnalités d’accessibilité, notamment des paramètres de menu dédiés, des avatars en langue des signes, des didacticiels de télécommande et des guides pour une résolution rapide des problèmes.

La gamme de téléviseurs QNED 2024 de LG répond aux divers besoins et préférences des clients avec une large gamme de tailles d’écran, menée par le très grand blockbuster de 98 pouces, un écran véritablement massif qui plongera pleinement les téléspectateurs dans son ampleur. L’ajout du modèle géant de 98 pouces répond à la demande croissante de téléviseurs plus grands sur le marché des téléviseurs LCD haut de gamme, et la vaste gamme offre également aux clients de multiples alternatives qui conviendront idéalement à n’importe quel espace, notamment 43, 50, 55, 65, 75. et écrans de 86 pouces.

« La gamme de téléviseurs LG 2024 LG QNED porte l’expérience visuelle à un tout autre niveau grâce à un processeur avancé qui permet des expériences audiovisuelles exceptionnelles sur différentes tailles d’écran, tout en offrant également une expérience utilisateur personnalisée adaptée au style de vie et aux préférences uniques de chaque individu. » a déclaré Baik Seon-pill, chef de la division de planification des produits de LG Home Entertainment Company. « Nous restons déterminés à offrir une expérience client inégalée, en nous appuyant sur notre expertise de plusieurs décennies avec webOS».

Les visiteurs du CES 2024 ont eu l’occasion d’explorer les innovations et technologies les plus récentes de LG en matière d’expériences de divertissement à domicile sur le stand de l’entreprise (n° 16008, Las Vegas Convention Center) du 9 au 12 janvier. Pour suivre toutes les annonces passionnantes de LG au CES en suivant #LGCES2024 sur les réseaux sociaux.