LG présente sa dernière génération de téléviseurs OLED

LG Electronics (LG) présente la gamme de téléviseurs OLED 2024 de la société, portant l’expérience de divertissement à domicile à un nouveau niveau. Alimentés par le dernier processeur d’IA de la société avec des performances d’IA 4 fois supérieures, ces nouveaux ajouts à la gamme OLED offrent des expériences visuelles inégalées avec une qualité d’image encore plus vibrante et réaliste.

Animée par une approche centrée sur le client, la vision de LG « Sync to You, Open to All » exprime l’objectif de l’entreprise de créer des expériences personnalisées pour chaque style de vie, avec des produits accessibles à tous. À cette fin, la plate-forme de téléviseurs intelligents webOS de LG fournit des solutions et des services sur mesure avec un écosystème étendu doté d’une connectivité étendue, offrant des rencontres uniques en tant que société de plate-forme de médias et de divertissement pour offrir l’expérience télévisuelle ultime à tous.

LG présente la toute nouvelle gamme de téléviseurs OLED élargie pour 2024 avec un processeur de pointe alimenté par l’IA ; développé par LG, exclusivement conçu pour les téléviseurs OLED. Notamment, les téléviseurs LG SIGNATURE OLED M4 et LG OLED G4 sont équipés du nouveau processeur α (Alpha) 11 AI, qui améliore efficacement la qualité de l’image et du son. Cela permet d’améliorer de 70 % les performances graphiques et d’accélérer la vitesse de traitement de 30 % par rapport à son prédécesseur.

Les nouveaux téléviseurs OLED de LG sont dotés d’une mise à l’échelle améliorée de l’IA utilisant une analyse précise de l’image au niveau des pixels, pour améliorer efficacement la netteté des objets et des arrière-plans qui peuvent sembler flous. Tout cela est guidé par le jugement perspicace de l’IA elle-même, offrant une expérience visuelle plus claire et plus dynamique. De plus, l’ingénieux processeur d’IA affine habilement les couleurs en analysant les nuances fréquemment utilisées qui transmettent le mieux l’ambiance et les éléments émotionnels voulus par les cinéastes et les créateurs de contenu. Dynamic Tone Mapping Pro divise les images en blocs et ajuste la luminosité et le contraste en analysant les variations de luminosité là où la lumière pénètre dans la scène, créant ainsi des images plus tridimensionnelles.

Tout cela culmine avec le LG SIGNATURE OLED M4, le téléviseur OLED sans fil de LG. Maintenant disponible dans une nouvelle taille d’écran de 65 pouces, permettant une gamme variée d’options d’écran. Du modèle polyvalent de 65 pouces au modèle géant de 97 pouces, il est facile d’obtenir un visionnement plus propre et sans distraction. La Zero Connect Box sans fil innovante élimine complètement tous les câbles connectés. L’OLED M4 est le premier téléviseur au monde doté d’une transmission vidéo et audio sans fil jusqu’à 4K 144 Hz, offrant des performances OLED supérieures avec des détails précis et un sentiment d’immersion élevé.

« S’appuyant sur un téléviseur OLED leader de sa catégorie et une gamme impressionnante de téléviseurs QNED, LG continue d’affirmer sa présence sur le marché des téléviseurs haut de gamme avec la promesse de la meilleure expérience client possible grâce à une sélection distinguée de contenus et de services disponibles sur la plate-forme de téléviseurs intelligents webOS de la société », a déclaré Park Hyoung-sei, président de la société de divertissement à domicile de LG.

Outre une qualité d’image impressionnante, les fonctions AI Sound Pro offrent un son plus riche et plus complet tout en exploitant le son surround virtuel 11.1.2 des haut-parleurs intégrés pour créer un environnement de visionnage parfait. La technologie AI sépare également efficacement les voix de la bande sonore pour améliorer la clarté des dialogues, et élève de manière transparente le son comme s’il émanait naturellement du centre de l’écran.

Les derniers modèles OLED evo de LG gagnent en crédibilité pour leur qualité d’image d’une netteté exceptionnelle grâce à la certification ClearMR de la Video Electronics Standards Association (VESA)1.

La réputation du téléviseur OLED de LG en tant que téléviseur de jeu ultime est assurée avec les derniers modèles offrant plusieurs avantages de jeu, notamment un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz2 et des fonctionnalités HDMI 2.1 complètes. Ces téléviseurs avancés sont également dotés de Game Optimizer pour permettre aux joueurs de basculer facilement entre les préréglages d’affichage conçus pour différents genres de jeu, et prennent en charge la compatibilité NVIDIA G-SYNC® et AMD FreeSync pour éliminer les déchirures et les saccades qui brisent l’immersion pour une expérience de jeu des plus dynamiques et réalistes.

LG rehausse encore plus l’expérience de divertissement à domicile grâce à une personnalisation polyvalente et à une commodité accrue. En utilisant la dernière version de webOS, les utilisateurs peuvent créer jusqu’à 10 profils individuels pour personnaliser l’expérience. Les derniers téléviseurs intelligents de LG peuvent même reconnaître les voix des utilisateurs en fonction des profils et offrir des recommandations personnalisées en interprétant les modèles de l’historique d’utilisation complet.

Sur la base de profils individuels, les utilisateurs peuvent personnaliser l’écran d’accueil dans la dernière plate-forme de téléviseur intelligent webOS et configurer leurs paramètres personnalisés avec un minimum d’effort. Cela leur permet d’accéder sans effort à leurs services et contenus préférés et de bénéficier d’un assistant photo personnalisé, un service qui leur permet d’ajuster la qualité de l’image à leur guise. Pour rendre l’expérience utilisateur encore plus fluide, l’interface conviviale de l’écran d’accueil fournit un aperçu du contenu le plus récemment regardé, ce qui signifie qu’ils peuvent facilement accéder aux informations sur les applications récemment utilisées et lire des vidéos rapidement et sans effort.

Avec le programme webOS Re : New 3, LG offre la dernière mise à niveau webOS aux propriétaires existants de téléviseurs intelligents LG afin de leur offrir une expérience télévisuelle à jour pour les cinq prochaines années. Cette mise à niveau s’applique aux modèles de téléviseurs OLED 2022 et aux modèles QNED Mini LED 8K 2022 de la société, et à l’avenir, elle sera également étendue à d’autres téléviseurs LG dans le monde entier, permettant aux clients qui achètent ces téléviseurs LG de bénéficier d’expériences utilisateur distinctives grâce à la mise à niveau continue de cinq ans de webOS.

LG s’engage à offrir la meilleure expérience utilisateur à tous en améliorant l’accessibilité de ses produits et en facilitant des expériences transparentes sur plusieurs appareils. Les téléviseurs intelligents LG 2024 dotés de la dernière version de webOS peuvent interagir avec les appareils domestiques intelligents prenant en charge Matter, la norme universelle pour l’interopérabilité de l’IdO pour la maison intelligente. Les nouveaux téléviseurs LG prennent également en charge Apple AirPlay et Google Chromecast intégrés pour une meilleure compatibilité avec les appareils mobiles, ce qui permet aux utilisateurs de diffuser sans effort du contenu d’un appareil sur leur écran ultra-large pour débloquer un visionnement exceptionnel à la maison.

Pour une expérience de divertissement à domicile enrichie avec une immersion accrue, les téléviseurs OLED et QNED de LG4 s’associent sans effort aux barres de son LG grâce à la technologie WOWCAST intégrée, ce qui permet d’obtenir une qualité audio supérieure grâce à une connectivité sans fil transparente. WOW Orchestra crée une immersion audio tridimensionnelle, avec les haut-parleurs intégrés et la barre de son du téléviseur fonctionnant en harmonie pour présenter un système audio unifié.

Afin d’améliorer l’expérience utilisateur des personnes ayant des capacités diverses, les téléviseurs LG offrent un large éventail de fonctionnalités d’accessibilité dans la section Accessibilité de Quick Card. Cela signifie que tout le monde peut désormais trouver sans effort des fonctionnalités d’accessibilité sur l’écran d’accueil, y compris des services utiles conçus pour les personnes handicapées. De plus, les didacticiels de contrôle à distance et les services de chatbot aident les utilisateurs à accéder aux services avec leur seule voix.