Semaine Verte de Berlin : le leadership marocain en matière d’agriculture durable brille

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), Mohammed Sadiki, a pris part le jeudi 18 janvier 2024, aux côtés du Commissaire européen à l’agriculture et du ministre fédéral Allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture et de nombreux ministres chargés de l’agriculture, à la cérémonie d’ouverture de la 88ème édition de la Semaine Verte Internationale de Berlin qui se tient du 19 au 28 janvier 2024 à Berlin.

A cette occasion, le ministre a visité le vendredi 19 janvier le salon de la semaine verte et inauguré le pavillon marocain, accompagné de l’Ambassadrice du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, du ministre allemand de l’alimentation et de l’agriculture et de plusieurs personnalités.

Organisé par Morocco Foodex, le pavillon marocain est installé sur une superficie de 623 m2, comprenant une vingtaine de stands d’exposition des produits de terroir marocains. Il comporte un espace central dédié à l’animation, avec organisation d’animations culturelles de cooking shows pour faire connaitre la gastronomie marocaine. Une vingtaine de coopératives et de groupements d’intérêt économique, représentant les douze régions du Maroc, exposent un large éventail de produits de terroir marocain, reflétant la diversité, l’authenticité et la richesse du terroir national et de la culture marocaine.

A sa 9ème année consécutive, la participation du Maroc à la Semaine verte de Berlin vise à faire connaitre les produits agro-alimentaires du Maroc, notamment les produits de terroir, mais également à renforcer les exportations des produits agroalimentaires et d’explorer de nouveaux débouchés pour l’offre marocaine dans le circuit international.

Créée en 1926, la Semaine Verte Internationale de Berlin est l’une des plus grandes manifestations mondiales consacrées à l’alimentation, l’agriculture et l’horticulture. Elle regroupe les consommateurs, les décideurs, les opérateurs des chaînes de distribution et les chercheurs en innovation agricole. L’édition de cette année regroupe plus de 1400 exposants représentant une soixantaine de pays et accueille plus de 300 000 visiteurs sur une superficie de 118.000 m².

Table ronde ministérielle sur le dialogue des politiques agricoles

Le ministre a participé à la table ronde ministérielle organisée par la Banque Mondiale, le Royaume Uni et le Ministère d’agriculture Allemand, sous le thème « Dialogue sur les politiques agricoles ».

Dans son intervention lors de la table ronde, le ministre a partagé l’expérience du Maroc en terme de transition vers une politique agricole plus durable. Il a présenté la stratégie agricole marocaine pour la période 2020-2030 « Génération Green », qui donne la priorité à l’élément humain dans son premier fondement, et s’articule autour de la durabilité des filières agricoles dans son deuxième fondement, à travers l’adaptation au changement climatique, la durabilité des chaines de valeur et la préservation et optimisation de l’utilisation des ressources naturelles, notamment l’eau et les sols. Avec des investissements massifs dans des pratiques et technologies agricoles innovantes, l’agriculture marocaine vise la résilience de son système alimentaire et la durabilité de son agriculture, avec l’humain au centre de son équation.

Le défi du changement climatique étant une préoccupation mondiale, le ministre a ajouté que la collaboration internationale en faveur de l’action climatique reste vitale pour contrer son impact sur la sécurité alimentaire et l’agriculture. L’initiative Triple A lancée par le Maroc lors de la COP22 vise à développer des systèmes de production agricoles durables, résilients et viables qui contribuent à la sécurité alimentaire et à de meilleures conditions de vie, indiquant que cette initiative a permis à sept pays africains d’établir des plans d’investissement intelligents face au climat.

La table ronde s’inscrit dans le cadre du dialogue politique sur la transition vers une agriculture durable et s’appuie sur la dynamique sans précédent de transformation des systèmes alimentaires lors de la COP28. Elle a pour objectif de discuter des priorités d’action politique et les partenariats à construire au cours des deux prochaines années.

Initié par la présidence britannique de la COP26 et la Banque Mondiale, le dialogue sur les politiques agricoles fournit une plate-forme pour partager les connaissances, faciliter les partenariats et mobiliser le leadership politique pour la transformation des systèmes alimentaires.