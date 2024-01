Dislog Group : vers une nouvelle dimension européenne dans la grande distribution

Après l’acquisition de Taste Distribution en France, Dislog Group entre en discussions exclusives avec Chef Sam pour étendre ses activités industrielles et de distribution dans 8 pays européens.

Après l’acquisition du distributeur Français Taste Distribution, de la marque Carré Suisse et de l’industriel Cultures de France, Dislog Group entre en discussions exclusives avec les actionnaires de la société Chef Sam, ce qui lui permettrait de développer ses activités industrielles et de distribution en Espagne, au Portugal, en France, au Benelux, en Pologne et au UK

Chef Sam est une entreprise de distribution, partenaire dans 8 pays Européens de plusieurs marques telles que Vitacoco, Pastoret , Heura , Trip , La Vie …

Chef Sam est également actionnaire de plusieurs sociétés de produits de grande consommation comme Midnight, Chic&Love, Chipoys, Coliflow ou Family Love…

Si ce projet était entériné , Dislog Group consoliderait ses positions en France pour devenir le 3ème distributeur de produits de grande consommation couvrant plus de 20 000 points de vente au sein d’enseignes telles que Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Monoprix, Franprix…

Joint sur le sujet , Moncef Belkhayat PDG de Dislog Group a déclaré : « l’ensemble des filiales seraient regroupées au sein d’une nouvelle structure Européenne qui serait créée dès l’obtention des accords des autorités compétentes Marocaines . Elles seraient rentables et représenteraient en 2024, 100 millions d’euros de volume d’affaires , avec 20 partenaires internationaux, 160 collaborateurs (ices ) et une présence dans 8 pays Européens de premier plan . Une fois tous les canaux de distribution établis , on pourrait créer de multiples synergies pour plusieurs clients entre le Maroc et l’Europe dans le monde des produits de grande consommation ».

Moncef Belkhayat a rajouté : « nous serions ravis d’avoir à nos côtés des experts du monde du Food Européen tels que Bernard Hours ancien Vice-Président du Groupe Danone , José Cano ancien Directeur General dans le Groupe Danone ainsi que Rafa Esteve ancien dirigeant de WPP Iberia dans le Board de Dislog Group Europe. La qualité des ressources humaines de notre nouveau pôle Européen nous permettrait d’accélérer nos futurs projets d’expansion en Europe. Enfin , ce projet de mise en place de réseau de distribution Européen contribuera aussi à l’essor du Made in Morocco pour l’ensemble du tissu industriel national ».

Cette opération dépend de l’obtention des autorités administratives compétentes au Maroc, notamment l’Office des Changes et le Conseil de la Concurrence.

A noter que Dislog Groupe est accompagné dans cette transaction par les cabinets Hilmi Law Firm et Boughaleb & Associés .