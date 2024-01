Numérique : comment aider les jeunes à trouver un emploi ? (VIDEO)

«L’inclusion numérique au Maroc : Comment réussir le pari ?». C’est le thème de la dernière table ronde organisée par Les Inspirations ÉCO. Pour débattre de cette thématique, plusieurs experts ont été conviés. Il s’agit de Hind Lfal, Secrétaire générale du groupe Orange Maroc, et Ghita Hannane, Country officer de la Société financière internationale (IFC), filiale de la Banque mondiale. Étaient également présents Ahmed Lkhaouja, expert de l’Union internationale des télécoms (UIT), Hassan Belkhayat, président de la Commission écosystème au sein de la CGEM, et Hamid Ben Elafdil, chef d’entreprise et président de la fondation Jadara. Le débat a porté sur plusieurs aspects inhérents à la situation actuelle de l’inclusion numérique dans le Royaume.

Les Orange Digital Centers (ODC) sont des centres de formation aux divers métiers du numérique (codage, développement web infographie…) qui ont permis l’accès au marché du travail de plus de 12.000 jeunes. Orange Maroc dispose également de Fab Lab solidaires destinés à l’accompagnement des jeunes en situation précaire afin de les initier aux divers métiers du numérique via des coachs experts. Hind Lfal précise que ces formations ont abouti à un taux d’emploi «extrêmement intéressant». «La dernière formation que nous avons organisée récemment consistait à apprendre à des jeunes novices ou en reconversion professionnelle comment réparer des iPhone, des télés, des iPad… Tous les formés ont pu trouver un emploi au terme de cette formation», a-t-elle indiqué. Plus de détails dans cette vidéo.