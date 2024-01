Le Maroc, terre d’accueil pour les startups internationales ? (VIDEO)

«L’inclusion numérique au Maroc : Comment réussir le pari ?». C’est le thème de la dernière table ronde organisée par Les Inspirations ÉCO. Pour débattre de cette thématique, plusieurs experts ont été conviés. Il s’agit de Hind Lfal, Secrétaire générale du groupe Orange Maroc, et Ghita Hannane, Country officer de la Société financière internationale (IFC), filiale de la Banque mondiale. Étaient également présents Ahmed Lkhaouja, expert de l’Union internationale des télécoms (UIT), Hassan Belkhayat, président de la Commission écosystème au sein de la CGEM, et Hamid Ben Elafdil, chef d’entreprise et président de la fondation Jadara. Le débat a porté sur plusieurs aspects inhérents à la situation actuelle de l’inclusion numérique dans le Royaume.

Le Maroc a réalisé des progrès significatifs en matière d’inclusion numérique au cours des dernières années, selon les derniers chiffres de la Banque mondiale. Le Royaume se classe actuellement à la 61e position à l’échelle des TIC dans le monde, ce qui constitue un progrès phénoménal. Néanmoins, la fracture numérique reste un réel problème dans l’exécution du Nouveau modèle de développement. Extrait.