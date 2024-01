MAPMDREF : l’aquaculture au cœur du développement à Nador

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF), Mohammed Sadiki, a effectué le jeudi 11 janvier une visite des fermes aquacoles dans la province de Nador. Il était accompagné du gouverneur de Nador et d’une délégation de Parlementaires. Cette visite vise à souligner l’importance cruciale de l’industrie aquacole dans le développement économique et social de cette région.

Au cours de sa visite, la Délégation officielle a eu l’occasion d’effectuer une sortie en mer au large de Ras El Ma pour s’enquérir de l’avancement des projets aquacoles installés et prendre connaissance des progrès réalisés dans le développement de cette activité voué à jouer un rôle important dans la diversification de l’économie de la région.

Cette visite a été aussi une occasion pour échanger avec les exploitants des fermes aquacoles et des membres des coopératives de pêche active dans le secteur sur une gamme de sujets, notamment les défis et opportunités actuels du secteur, les pratiques de gestion durable, et les besoins en matière de réglementation.

Le ministre a souligné l’importance de l’industrie aquacole dans la sécurité alimentaire nationale, la création d’emplois locaux et la promotion d’une économie durable. Les parlementaires présents ont exprimé leur intérêt et leur engagement à soutenir les politiques qui favorisent la croissance responsable de cette activité.

La visite du ministre et des parlementaires souligne l’engagement du gouvernement envers une croissance économique responsable et durable, mettant en avant le rôle crucial de l’industrie aquacole dans la réalisation de ces objectifs.

A titre d’indication, la région de l’Oriental présente de nombreux atouts favorables à l’émergence d’une filière aquacole prospère. Le potentiel aquacole révélé par le plan d’aménagement Aquacole se traduit par un espace de plus 2200 hectares dédié à l’aquaculture en mer, pour une capacité de production dépassant les 102.000 tonnes, destinés à la conchyliculture, la pisciculture et l’algoculture.

Aujourd’hui, 27 projets sont en cours d’installation dans la région ; 16 au niveau de la lagune de Marchica, 8 au niveau de Ras El Ma, 2 à Saidia et un projet à Tibouda.