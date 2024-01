L’inclusion numérique, c’est quoi ? Nos experts répondent (VIDEO)

«L’inclusion numérique au Maroc : Comment réussir le pari ?». C’est le thème de la dernière table ronde organisée par Les Inspirations ÉCO. Pour débattre de cette thématique, plusieurs experts ont été conviés. Il s’agit de Hind Lfal, Secrétaire générale du groupe Orange Maroc, et Ghita Hannane, Country officer de la Société financière internationale (IFC), filiale de la Banque mondiale. Étaient également présents Ahmed Lkhaouja, expert de l’Union internationale des télécoms (UIT), Hassan Belkhayat, président de la Commission écosystème au sein de la CGEM, et Hamid Ben Elafdil, chef d’entreprise et président de la fondation Jadara. Le débat a porté sur plusieurs aspects inhérents à la situation actuelle de l’inclusion numérique dans le Royaume.

Ahmed Lkhaouja, expert de l’UIT et spécialiste des télécoms, estime que l’inclusion numérique est une innovation disruptive. Une innovation qui révolutionne la chaîne de commercialisation en ce sens qu’elle transforme, notamment, la valeur ou le processus de commercialisation via les divers services que le consommateur peut effectuer en ligne sans avoir à se déplacer, comme c’est le cas dans le schéma classique.

Ainsi, il considère que l’inclusion numérique consiste dans un ensemble de services qui ont pour vocation de rendre les multiples besoins et demandes des citoyens plus accessibles (impôts, santé, transactions commerciales, appels d’offre…), en particulier dans le cadre d’une ville intelligente ou smart city. Il ajoute qu’elle ne devrait pas se limiter à la ville mais couvrir la globalité de l’espace territorial d’un pays (zones rurales, zones difficiles…) et être accessible à toutes les tranches d’âge, et couches sociales, et ce, de manière à réaliser une inclusion sociale et économique collective.



Hind Lfal, secrétaire générale d’Orange Maroc, abonde dans le même sens. Pour elle, «il s’agit bien d’un enjeu économique et social qui consiste à ce que toutes les franges de la population, quel qu’en soit l’âge ou l’implantation géographique, puissent avoir accès aux services numériques qui sont en train de se développer aujourd’hui». Il s’agit, selon elle, de diminuer la fracture numérique qui est aussi un enjeu de développement durable. Elle entrave pour le moment l’exécution du MND.