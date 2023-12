Souhail Houmaini : “Notre stratégie est axée sur les meilleures pratiques”

Souhail Houmaini

Directeur général

Le premier distributeur du groupe Renault confirme sa stratégie client-centric, 93% des clients déclarent être satisfaits, et ce, depuis le lancement effectif de M-AUTOMOTIV.

Félicitations pour cette première distinction ! Comment y êtes-vous parvenus ?

En tant que Premier Distributeur du Groupe Renault, M-AUTOMOTIV a adopté une stratégie résolument client-centric. Cette orientation se concrétise par plusieurs actions telles que la mise en place d’un call center dédié, la mise en œuvre d’indicateurs qualité nous permettant de suivre l’expérience client avant, pendant et après l’achat, mais aussi un plan de formation de nos collaborateurs afin de garantir un accueil et une prise en charge de nos clients différenciants et propres à notre marque. Notre marque est certes, jeune, mais se développe grâce à un plan d’action axé sur des meilleures pratiques qui permettent une montée en compétences. Les résultats sont probants : aujourd’hui, selon notre étude interne «Voice of Customer», 93% de nos clients déclarent être satisfaits, et ce, depuis le lancement effectif de M-AUTOMOTIV. Ces efforts n’auraient pas eu d’impact positif sans l’engagement de nos équipes. En effet, chaque membre de l’équipe M-AUTOMOTIV s’emploie à offrir la meilleure expérience possible à chaque client.

Comment intégrez-vous cette performance dans votre vision globale du service client ?

Actuellement, nous travaillons sur un projet de modernisation de nos showrooms, en y intégrant des espaces de convivialité et de commodité, tels que le ‘“Café M“, un parking dédié et des espaces Clients avec wifi gratuit. Par ailleurs, nous projetons d’étendre notre réseau pour être plus proches de nos clients, et ce, dans le cadre d’un plan de développement de nos points de vente à travers le Maroc. Dans cette lignée, nous avons inauguré un nouveau point de vente à Témara.

Comment comptez-vous maintenir ce niveau de service dans les années à venir ?

Plus qu’une simple devise, notre credo «Née pour vous servir» reflète notre détermination à perpétuer la qualité de nos services, un atout qui est devenu synonyme de notre marque. Cette exigence, nous nous l’imposons au quotidien, c’est une réalité intégrée à toutes nos opérations. Dans ce sens, nous avons intégré de nouvelles fonctions clés aux organisations de nos showrooms assurant ainsi une expérience client fluide et distinctive. Nous nous projetons dans l’avenir avec la conviction que notre distinction sur le marché automobile ne dépendra que de la qualité du service que nous offrons à tous nos clients. C’est une promesse que nous comptons tenir, en veillant à ce que chaque interaction avec M-AUTOMOTIV soit une expérience positive et mémorable pour nos clients.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO