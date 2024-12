M-Automotiv. Souhail HOUMAINI : “L’avenir de la relation client passera par l’innovation, la personnalisation et l’humain”

Souhail HOUMAINI

Directeur Général

M-Automotiv décroche pour la deuxième année consécutive le titre ESCDA, une reconnaissance qui valorise l’engagement constant de l’entreprise à placer ses clients au cœur de ses priorités.

Que vous inspire votre nouvelle consécration en tant que Service Client de l’Année ?

C’est un véritable honneur d’obtenir cette distinction pour la deuxième année consécutive. Ce prix reflète les efforts soutenus de nos équipes, dont je suis très fier, ainsi que notre engagement à toujours mettre nos clients au cœur de notre stratégie. Nous restons déterminés à innover et à anticiper les évolutions du marché, afin de continuer à mériter la confiance de nos clients et à consolider notre position de leader du marché automobile marocain.

Quelle stratégie a été mise en place pour vous maintenir à cette position ?

Nous avons mis en place une stratégie globale reposant sur 4 piliers fondamentaux :

• Innover et maintenir une vision tournée vers l’avenir pour fluidifier et faciliter l’expérience client en tirant parti de technologies de pointe comme l’intelligence artificielle.

• Investir de manière continue dans la formation de nos équipes et l’intégration de nouvelles fonctions clés aux organisations de nos showrooms, afin d’assurer une réactivité optimale et un niveau d’expertise conforme aux attentes de nos clients. Nous faisons d’ailleurs régulièrement des enquêtes «client mystère» pour contrôler la qualité de notre service et des études internes «Voice of Customers». Je suis fier de vous annoncer qu’aujourd’hui plus de 90% de nos clients sont satisfaits de nos services !

• Investir dans nos sites et élargir notre présence à travers le Maroc, pour être toujours plus proche de nos clients et améliorer leur expérience dans nos showrooms.

• Garantir le respect des standards de qualité des marques internationales que nous distribuons chez M-Automotiv.

Quelle est votre vision de la relation client pour les 10 prochaines années ?

Notre vision à M-Automotiv est d’offrir à nos clients des solutions de mobilités innovantes, modernes et accessibles à tous. Nous sommes donc très à l’écoute des évolutions du marché et des habitudes de nos clients. Dans les prochaines années, la relation client sera plus personnalisée et connectée. Les clients opteront plus pour des expériences fluides et sur mesure, qui intègrent les technologies avancées comme l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive.

En parallèle, la dimension humaine restera essentielle. Les clients continueront de rechercher des relations de confiance et des conseils d’experts. Nous devrons donc trouver le juste équilibre entre digitalisation et expertise humaine.

