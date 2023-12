Othman Benkirane : “Nous maintenons un haut niveau d’excellence, malgré les défis du marché”

Othman Benkirane

Directeur général

Sacré pour la troisième fois consécutive, Kitea assure dans le service client. Ses atouts sont l’engagement fort et une stratégie bien ficelée. Son approche est axée sur l’innovation continue et la personnalisation du service, visant à dépasser les attentes des clients.

C’est votre 3ème prix, quel est le secret de cette performance ?

Notre troisième consécration comme «Élu Service Client de l’année» chez KITEA n’est pas une coïncidence, mais le fruit d’un engagement profond et d’une stratégie bien définie. Cette performance s’ancre dans notre compréhension des besoins évolutifs des clients, nous poussant à une veille constante et à une adaptation agile. Notre approche est axée sur l’innovation continue et la personnalisation du service, visant à dépasser les attentes de nos clients. Recevoir ce prix pour la troisième fois consécutive valide notre stratégie orientée client et souligne notre capacité à maintenir un haut niveau d’excellence, malgré les défis du marché. Ce succès est le reflet d’une culture d’entreprise qui valorise le client avant tout, reconnaissant l’engagement et l’expertise de notre équipe. Ce prix nous rappelle notre responsabilité et nous incite à poursuivre notre quête d’innovation et d’excellence.

En quoi les technologies émergentes et les canaux de communication innovants ont-ils été intégrés dans la stratégie de service client de KITEA ?

Au cœur de notre stratégie de service client chez KITEA, l’intégration des technologies émergentes et des canaux de communication innovants joue un rôle crucial. Ces outils nous permettent de centraliser les données, d’homogénéiser les pratiques, d’optimiser le temps, et surtout, de comprendre en profondeur les habitudes de consommation et les attentes de nos clients. Ils constituent une pierre angulaire dans notre engagement à tenir nos promesses au quotidien. Nos solutions numériques, comme notre plateforme en ligne, offrent une expérience utilisateur fluide et intuitive, facilitant l’accès à nos produits et services. L’analyse de l’ensemble des données joue donc un rôle crucial dans notre compréhension des préférences des clients, nous aidant à personnaliser le service client et à anticiper les besoins.

Après avoir entrepris des chantiers de transformation majeurs dans nos activités Retail, Digital, et Supply Chain, et mis un accent particulier sur la digitalisation omnicanale de nos services, KITEA poursuit son expansion. L’ouverture de nouveaux magasins de 4e génération, à Accra, Agadir et Casablanca, illustre cette évolution. Ces espaces offrent une sélection étendue et une expérience client immersive, permettant de se projeter dans un univers unique où l’utile se joint à l’agréable. Cette expansion montre notre volonté d’être au plus près de nos clients, en combinant de manière innovante choix, qualité et service.

