Automobile au Maroc: où en est la digitalisation ? (VIDEO)

S’il n’est pas encore un réflexe, le recours à internet pour acheter sa voiture commence à se démocratiser. Une vente sur dix est désormais réalisée par ce biais. Les Inspirations ÉCO a organisé une table ronde qui a connu la participation d’Adil Bennani, DG d’Auto Nejma et président de l’AIVAM, Mohamed Bennani, directeur général de Renault Maroc, Youssef Chraïbi, CEO d’Outsourcia et président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services, et Jalal Benabdouh, fondateur de Seven.

Même s’il n’est pas encore largement répandu au Maroc, le processus d’achat en ligne de véhicules commence à prendre de l’ampleur. Les acteurs du marché de l’automobile se sont en tout cas déjà lancés dans une course à la digitalisation, si bien qu’aujourd’hui, ils sont tous présents sur le Net. Ces marques proposent, en effet, l’ensemble de leur gamme sur le web, offrant aux clients la possibilité de consulter les caractéristiques des modèles, les finitions, les prix, les informations techniques…

Dans certains cas, il est même possible d’accéder virtuellement au véhicule désiré grâce à la réalité augmentée. Le client va donc pouvoir créer un modèle virtuel sur-mesure, en choisissant sa couleur, sa finition, sa motorisation, ses équipements et ses options. Pour ce qui est du tarif, l’actualisation s’opère de manière installée sur l’écran. Bref, tout est fait pour que l’expérience client soit la plus aboutie possible. Et l’on va même jusqu’à proposer une palette de services annexes (simulateur de crédit, assurance, entretien, assistance, service de valet…). Objectif : séduire le client, lui permettre de se projeter et de «penser» son véhicule en fonction de ses préférences, de ses attentes et ainsi le fidéliser.

D’ailleurs, l’opportunité est si intéressante, tant pour le client que pour la marque, que certains acteurs ont aujourd’hui totalement digitalisé leur parcours de vente. C’est pour apporter davantage d’éclaircissement que le groupe Horizon Press a convié quatre experts du domaine, dans le cadre de son cycle de tables rondes «Le Cercle des ÉCO», pour débattre autour du thème «Marché automobile : Parcours client digitalisé, l’acte d’achat se réinvente». Et dans ce domaine, le Maroc n’est pas à l’avant-garde, bien au contraire.