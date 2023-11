Transformation numérique : les serveurs ZTE au service des industries

ZTE dévoile une série de serveurs de haute qualité lors du Sommet 5G & Congrès des utilisateurs 2023 de ZTE, conduisant la transformation numérique et l’innovation. L’opérateur propose une série complète pour les entreprises et les opérateurs.

ZTE a présenté ses serveurs de haute qualité lors du Sommet 5G & Congrès des utilisateurs 2023 de ZTE à Bangkok, en Thaïlande, offrant aux entreprises et aux opérateurs un excellent support d’infrastructure de centre de données.

Sous le thème «Embrace the Digital Nexus» (Adoptez le Nexus Numérique), ce sommet a été organisé pour explorer le chemin de l’innovation de la transformation numérique à large bande aux côtés de partenaires mondiaux et d’élites de l’industrie. L’opérateur est un leader dans les solutions technologiques de communication, bénéficiant de 20 ans d’expérience dans le secteur des serveurs. La société lance chaque année plusieurs produits de serveurs avec une couverture complète et une prise en charge multiple pour répondre aux exigences diversifiées en matière de puissance de calcul de différentes industries.

Selon les dernières données de l’International Data Corporation (IDC), le serveur X86 de ZTE a une fois de plus été classé premier en termes de ventes dans l’industrie des télécommunications en Chine en 2022, et huitième sur le marché mondial. Pour répondre aux besoins numériques en constante évolution, lors de ce sommet, ZTE a présenté une gamme complète de serveurs, offrant à ses clients des produits de serveurs hautes performances, fiables et flexibles pour différents environnements commerciaux.

ZTE adhère à la norme de fiabilité de 99,999% et adopte quatre mesures de protection pour ses serveurs, notamment la protection de l’alimentation, des alimentations électriques doubles, une réponse en temps réel à la surcharge et l’équilibrage de la charge, pour assurer le fonctionnement stable des services clients. ZTE a également introduit plusieurs technologies de sécurité dans ses serveurs, telles que la technologie CPU SGX, la technologie mémoire TME-MK, la technologie Golden Guard, et les puces de sécurité TPM, pour maintenir l’intégrité des données, prévenir les accès non autorisés et assurer la sécurité du démarrage du système.

Les serveurs de ZTE utilisent des technologies avancées telles que la technologie de refroidissement liquide panoramique, le conduit d’air rectiligne à forte poussée et les dissipateurs de chaleur en cuivre complet et épais pour améliorer l’efficacité de dissipation thermique tout en réduisant la consommation d’énergie. La combinaison de ventilateurs intelligents et de la technologie de gestion de l’efficacité énergétique Green Guard optimise la consommation d’énergie des ventilateurs, contribuant à l’économie d’énergie. Face aux besoins numériques croissants des entreprises à l’avenir, ZTE reste engagé dans l’innovation continue, fournissant à ses clients des produits de serveurs plus fiables et plus efficaces pour réussir à l’ère numérique.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO