L’IA est encore peu développée dans des secteurs clé de l’économie (VIDEO)

Organisée en partenariat avec Orange Maroc, cette table ronde a porté sur le thème «Révolution numérique: Les entreprises marocaines à l’heure de l’intelligence artificielle». Modérée par Meriem Allam, directrice de publication des Inspirations ÉCO, la rencontre a accueilli un panel d’experts en la matière: Maha Gmira, experte en stratégie d’Intelligence artificielle auprès des Nations Unies pour le développement, Mohamed Benali, chief technology and information officer chez Orange Maroc, Zouhair Lakhdissi, chief executive Dial technologies et fondateur AI Crafters, Adil Lachhab, directeur du pôle Digital & Data groupe chez Bank of Africa et Aziz Knina, vice-président trésorier général de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM).

Maha Gmira affirme que d’autres secteurs, en dehors des télécommunications et des banques, pourraient grandement améliorer leurs performances grâce à l’adoption de l’IA. L’un de ces domaines est l’éducation, où l’IA peut jouer un rôle crucial en matière d’inclusion, et ce, en élargissant l’accès à l’éducation. Elle peut également créer une valeur significative en fournissant une quantité considérable d’informations précieuses pour l’apprentissage.

Elle estime que dans le secteur des énergies renouvelables, l’IA est actuellement sous-exploitée, alors qu’elle pourrait apporter une contribution importante aux domaines tels que les bâtiments écologiques, les réseaux électriques intelligents (Smart grids) et les énergies renouvelables en général. Son impact peut se faire sentir à la fois dans la gestion de la consommation et dans l’optimisation des processus dans les centrales. Un autre secteur clé pour l’application de l’IA est l’agriculture. Bien que certains pays de la région du Moyen-Orient aient déjà adopté des solutions dans ce secteur, il existe encore un potentiel inexploité. Des centres de recherche travaillent activement sur le développement de solutions pour les acteurs locaux. L’IA peut jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité de l’agriculture et dans la résolution des défis auxquels ce secteur est confronté au Maroc.