VIDEO. L’apport de l’IA pour la performance de l’entreprise

Organisée en partenariat avec Orange Maroc, cette table ronde a porté sur le thème «Révolution numérique: Les entreprises marocaines à l’heure de l’intelligence artificielle». Modérée par Meriem Allam, directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO, la rencontre a accueilli un panel d’experts en la matière: Maha Gmira, experte en stratégie d’Intelligence artificielle auprès des Nations Unies pour le développement, Mohamed Benali, chief technology and information officer chez Orange Maroc, Zouhair Lakhdissi, chief executive Dial technologies et fondateur AI Crafters, Adil Lachhab, directeur du pôle Digital & Data groupe chez Bank of Africa et Aziz Knina, vice-président trésorier général de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM).

Pour Zouhair Lakhdissi, il existe deux principales approches en intelligence artificielle. La première, traditionnelle, repose sur l’algorithmique, la logique et le raisonnement. La deuxième approche, la plus répandue, est centrée sur les données et est qualifiée d’IA expérientielle.

Pour une entreprise, l’adoption de l’IA offre plusieurs perspectives. Actuellement, l’une de ces perspectives, souvent négligée mais d’une importance cruciale, concerne les outils. Cette perspective est comparée à l’avènement de l’informatique, lorsque l’utilisation de suites logicielles telles qu’Office, Google ou Gmail, a marqué le début de la transition vers l’ère numérique. Zouhair Lakhdissi explique que la société est désormais témoin d’une ère «d’IAisation».

Au cours de ce processus, les individus commenceront progressivement à intégrer l’IA dans leur routine quotidienne. Au lieu de se tourner systématiquement vers Google pour effectuer des recherches, ils pourraient opter pour des outils tels que ChatGPT, Bing, Bard, ou d’autres systèmes de type LLM. À l’avenir, les utilisateurs délaisseront les outils de bureau traditionnels au profit d’applications enrichies par l’IA, comme Canva, Office, Photoshop, ainsi que de nouvelles applications innovantes qui émergent actuellement.

Cette évolution marque une transition significative vers une utilisation plus répandue de l’IA dans notre vie quotidienne, transformant la manière dont nous interagissons avec la technologie. Il est important de noter que ce changement de mentalité s’applique également aux dirigeants et aux collaborateurs au sein des entreprises. Effectivement, le chemin de la conception à l’innovation n’a jamais été aussi rapide.

Zouhair Lakhdissi affirme que «l’IA offre aux entreprises une opportunité considérable pour expérimenter, créer de nouveaux produits et innover. En fin de compte, l’automatisation des tâches, l’exploitation des données, voire l’innovation, jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise».

Ce processus d’automatisation peut être segmenté en différents niveaux. Le premier niveau, de base, permet d’augmenter la productivité à court terme de 10 à 30%. Le niveau d’automatisation plus avancé, qui intègre l’IA, permet, quant à lui, d’automatiser des tâches chronophages. Il existe également deux autres niveaux cruciaux : le niveau des données et celui de l’innovation, qui ont le potentiel de transformer profondément l’entreprise, en entraînant des gains de productivité allant jusqu’à 200 à 300%. Avec une telle amélioration de la productivité, il est envisageable que l’IA puisse concerner l’ensemble des processus d’une entreprise, à l’avenir. Vidéo.