Chiffre de la semaine. 500

C’est, en hectares, la superficie du premier centre d’essais automobile en Afrique, le Morocco Mobility & Automotive Centre, situé à Oued Zem, au Maroc.

Opérationnel depuis le 30 mai dernier et inauguré la semaine dernière, ce site est le fruit d’une coentreprise fondée par le groupe français Utac, spécialiste des essais de mise au point, de développement et d’homologation de véhicules, et par le FEV, leader allemand des services de développement indépendants de moteurs à combustion interne et de technologie automobile.

Ce centre babylonien met à la disposition des constructeurs automobiles 14 pistes de différents types, toutes conformes aux réglementations européennes et internationales, dont une homologuée FIA, des zones dédiées à la conduite à grande vitesse, d’autres réservées aux tests de freinage, mais aussi des pistes acoustiques, une piste de descente raide comme les soies de porcs, ou encore des bancs d’essais, 3 chambres climatiques pouvant simuler des températures comprises entre – 30°C à + 60°C.

Les deux constructeurs implantés au Maroc, Renault Group et Stellantis, mais aussi d’autres grands noms (comme Tesla), y ont déjà leurs habitudes.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO