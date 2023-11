CES 2024 : LG décroche plus de 30 récompenses

LG Electronics (LG) a été reconnu pour l’excellence technologique et conceptuelle de ses dernières solutions de style de vie, en remportant plus de 30 prix de l’innovation CES® 2024 dans les catégories appareils ménagers, divertissement à domicile et B2B, y compris deux prix convoités Best of Innovation Awards pour les téléviseurs LG OLED.

Décerné chaque année par la Consumer Technology Association (CTA) – l’organisation à l’origine du CES, le plus grand salon annuel de l’électronique grand public au monde – le programme CES Innovation Award récompense les produits et services de consommation innovants dans une multitude de catégories d’appareils et de technologies.

Sur les 33 CES Innovation Awards que LG recevra au CES 2024, 15 ont été décernés aux téléviseurs LG, dont 12 pour LG OLED, marquant la 12e année consécutive où les téléviseurs auto-éclairés de l’entreprise ont reçu les honneurs du prix du CES Innovation Award. En tant que leader et créateur original des téléviseurs OLED, LG a perfectionné son innovation en matière de téléviseurs haut de gamme année après année. Aujourd’hui, LG propose la plus large gamme de téléviseurs OLED, avec des tailles d’écran allant de 42 à 97 pouces, ainsi que des facteurs de forme uniques et innovants. Les téléviseurs LG OLED sont appréciés par les consommateurs du monde entier pour leur qualité d’image exceptionnelle, qui offre des couleurs vibrantes et précises, des noirs profonds et un contraste infini.

Parmi les nouvelles innovations LG Home Entertainment également mises à l’honneur figurent les barres de son LG, les haut-parleurs portables LG XBOOM et les applications webOS LG Smart TV. Les produits électroménagers LG mis à l’honneur cette année comprennent les lave-linge et sèche-linge LG SIGNATURE. Les produits LG Business Solutions mis à l’honneur comprennent les moniteurs de jeu LG UltraGear, les moniteurs LG SMART, les ordinateurs portables LG gram et le ServeBot LG CLOi.