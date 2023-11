LG affiche des performances solides au troisième trimestre 2023

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé un chiffre d’affaires consolidé de 20 700 milliards de KRW et un bénéfice d’exploitation de 996,7 milliards de KRW pour le troisième trimestre 2023, soit les deuxièmes chiffres les plus élevés de l’histoire de l’entreprise pour un troisième trimestre.

Ces performances remarquables sont dues à la fois à l’activité principale de l’entreprise, à savoir les appareils électroménagers, et aux solutions pour véhicules, l’un de ses futurs moteurs de croissance. Les appareils électroménagers ont plus que doublé leur bénéfice d’exploitation d’une année sur l’autre, tandis que les solutions pour véhicules ont enregistré un bénéfice d’exploitation record.

Ces bons résultats reflètent les progrès accomplis par l’entreprise dans la mise en œuvre de sa vision pour 2030, ce qui lui a permis de dégager des revenus et des bénéfices solides en dépit d’un ralentissement économique prolongé. Les fondements de la vision 2030 de LG, annoncée en juillet dernier, sont de se concentrer sur l’expansion B2B, l’innovation de modèles d’affaires non matériels ainsi que le développement et l’acquisition de nouveaux moteurs de croissance dans le but d’aller au-delà d’une entreprise d’électroménager pour devenir véritablement une entreprise de solutions de vie intelligente capable de connecter et d’étendre divers espaces et expériences.

La croissance du chiffre d’affaires a été largement soutenue par l’expansion du secteur B2B, y compris les pièces automobiles et les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation – un facteur clé qui explique le deuxième chiffre le plus élevé du troisième trimestre dans l’histoire de l’entreprise. Le chiffre d’affaires du secteur B2B a augmenté de manière significative pour représenter environ 35 % du chiffre d’affaires global cette année.

Les segments B2B sont moins influencés par les conditions économiques que les segments B2C, et l’on peut s’attendre à des revenus et des bénéfices stables une fois que l’entreprise est correctement mise en place. Un autre avantage est l’effet de verrouillage qui peut aider à promouvoir le développement d’une relation solide à long terme avec les clients. LG prévoit de développer des opportunités de croissance supplémentaires dans ce domaine en allant au-delà de la simple fourniture de produits B2B pour s’étendre à la fourniture de solutions commerciales à haute valeur ajoutée en rapport avec les produits fournis. L’objectif est de porter le chiffre d’affaires du B2B à plus de 40 000 milliards de KRW d’ici 2030.

Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre a augmenté de plus de 30 %, tant en glissement annuel qu’en glissement trimestriel. L’innovation du modèle commercial de l’entreprise, qui associe des solutions non matérielles telles que des services de contenu et d’abonnement à des produits matériels traditionnels tels que les appareils ménagers et les téléviseurs, a largement contribué à cette rentabilité élevée. Dans le passé, un revenu unique était enregistré lors de la vente d’un produit. Aujourd’hui, il s’agit de générer des revenus récurrents grâce à l’utilisation de solutions sur des plateformes installées dans des millions de produits utilisés par les consommateurs d’appareils LG.

En développant et en acquérant de nouveaux moteurs de croissance, LG entend se concentrer sur l’investissement dans des entreprises prometteuses qui non seulement présentent un potentiel élevé, mais peuvent également créer des synergies avec les entreprises existantes. L’investissement dans la recharge des véhicules électriques est une excellente illustration de cette stratégie. L’entreprise prévoit une expansion mondiale à partir de l’année prochaine en collaboration avec divers partenaires.

Le fonctionnement sans faille et les progrès solides des trois piliers de la vision 2030 de l’entreprise – conduire la croissance de l’entreprise (B2B), générer des bénéfices (non matériel) et stimuler la valeur de l’entreprise (nouveaux moteurs de croissance) – sont une démonstration forte de l’avancement de LG vers la réalisation du Triple 7 (taux de croissance moyen et bénéfice d’exploitation de 7 pour cent ou plus et ratio valeur de l’entreprise/EBITDA de 7 ou plus).

LG continuera à se concentrer sur l’accélération des efforts de transformation de son portefeuille d’activités au cours du quatrième trimestre, en cherchant à maintenir une croissance élevée dans le secteur B2B avec des solutions de composants automobiles en tête, tout en augmentant les ventes de gammes de produits clés à l’approche de la saison de pointe de fin d’année. Simultanément, l’entreprise prévoit d’optimiser son efficacité en améliorant les prévisions de la demande afin de soutenir une rentabilité stable à l’avenir.

La LG Home Appliance & Air Solution Company a généré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 7,46 billions de KRW et un bénéfice d’exploitation de 504,5 milliards de KRW. Le bénéfice d’exploitation a plus que doublé par rapport à l’année précédente, ce qui s’explique par la forte compétitivité de l’ensemble des opérations commerciales, y compris la fabrication, l’approvisionnement et la logistique. Le chiffre d’affaires est resté élevé par rapport au troisième trimestre de l’année dernière, grâce au repositionnement stratégique des gammes de produits en réponse à la baisse de la demande et à l’expansion des gammes B2B, y compris les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les pièces détachées et les appareils encastrés. LG prévoit de tirer parti de la tendance à l’électrification et à la décarbonisation des systèmes CVC pour accélérer sa dynamique de croissance B2B. Par exemple, aux États-Unis, l’entreprise s’est récemment engagée à prendre une série de mesures pour soutenir l’objectif de la Californie d’installer six millions de pompes à chaleur électriques d’ici 2030. LG élargit également activement son portefeuille HVAC avec de nouveaux systèmes d’air extérieur dédiés. Au quatrième trimestre, l’entreprise cherchera à être le fer de lance d’un changement de paradigme dans les appareils électroménagers avec le LG ThinQ UP 2.0, en étendant ses activités aux services et aux abonnements. Quatre fonctionnalités améliorées pour le ThinQ UP ont déjà été lancées en Amérique du Nord, accélérant la vitesse d’innovation de l’expérience client.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de LG Vehicle component Solutions Company s’est élevé à 2 500 milliards KRW et le bénéfice d’exploitation à 134,9 milliards KRW, soit le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation les plus élevés de tous les troisièmes trimestres. L’entreprise accélère son rythme de croissance grâce à une gestion stable de sa chaîne d’approvisionnement et à un carnet de commandes qui devrait atteindre 100 000 milliards KRW d’ici la fin de l’année. L’unité commerciale devrait dépasser les 10 000 milliards de KRW de recettes annuelles pour la première fois cette année, ce qui lui permettra de devenir une force motrice essentielle de la croissance globale de LG. La croissance devrait rester élevée en raison de l’accélération de la transition vers les véhicules électriques et de l’augmentation de la demande de pièces à haute valeur ajoutée, malgré certaines craintes d’un ralentissement temporaire de la demande dans l’industrie des pièces automobiles. À la lumière de ces développements, LG prévoit de maintenir sa dynamique de croissance en se concentrant sur des projets à haute valeur ajoutée et sur l’accélération de la production régionale à l’usine LG Magna de Ramos Arizpe, au Mexique.

LG Home Entertainment Company a enregistré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 3,57 billions de KRW et un bénéfice d’exploitation de 110,7 milliards de KRW. L’entreprise a maintenu sa croissance rentable en gérant efficacement les dépenses de marketing malgré l’augmentation des prix des panneaux LCD, tout en diversifiant ses sources de profit grâce à la croissance des activités de contenu et de services basées sur sa plateforme de télévision intelligente. L’entreprise accélère sa transition d’une activité basée sur les produits à une activité de médias et de divertissement basée sur les plateformes, car le marché du contenu et des services continue de croître. À cette fin, en plus d’étendre sa collaboration avec divers fournisseurs de contenu, l’entreprise met à niveau les systèmes d’exploitation des téléviseurs afin d’élargir l’expérience des clients en matière de contenu. Le nombre de téléviseurs fonctionnant avec webOS, la base de l’activité de contenu et de services de LG, devrait atteindre 300 millions d’unités d’ici 2026.

Au troisième trimestre, la LG Business Solutions Company a enregistré un chiffre d’affaires de 1,33 billion de KRW et une perte d’exploitation de 20,5 milliards de KRW. Le chiffre d’affaires et la rentabilité ont tous deux diminué en raison de la baisse de la demande de produits informatiques. Alors que les conditions commerciales difficiles persistent, l’entreprise continue d’innover en matière d’expérience client avec des gammes de produits informatiques haut de gamme tels que des écrans commerciaux et des ordinateurs portables pliables qui fournissent des solutions personnalisées, tout en progressant dans le développement de l’activité de chargeurs pour véhicules électriques, l’un des nouveaux moteurs de croissance de LG.

LG Electronics tiendra une conférence téléphonique en coréen et en anglais le 27 octobre 2023 à 16h00, heure normale de Corée (07h00 GMT/UTC). Les participants à la conférence téléphonique sont invités à s’inscrire à l’avance en ligne pour recevoir un code PIN privé. Pour participer à la conférence téléphonique, composez-le +82 31 810 3130, entrez le code 6418# puis le code PIN. Le fichier de présentation correspondant pourra être téléchargé sur le site web de LG Electronics avant la conférence.