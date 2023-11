Hommage : Alfa Romeo 4C Unica, one-off insolent !

Alfa Romeo a sorti la 4C de sa retraite à l’occasion de son dixième anniversaire. En effet, la marque milanaise a dévoilé au «Salone Auto e Moto d’Epoca» de Bologne, tenu fin octobre, la très désirable 4C Unica, un one-off «Continuation» de son emblématique sportive à moteur central arrière – et à monocoque en carbone -, produite à 10.000 exemplaires environ entre 2013 et 2020, en versions coupé et spider.

Annoncée il y a quelques mois, cette pièce unique destinée à la vente (aux enchères) est un projet initié par le département FCA Heritage, dans le cadre du programme «Reloaded by Creators». C’est le point final de la saga «4C Designer’s Cut» et il a été mené à bien par le designer de la 4C, Alessandro Maccolini, en collaboration avec les tifosi du constructeur au Biscione qui se sont pliés au jeu sur ses réseaux sociaux. La 4C Unica est basée sur une version Launch Edition de la berlinette, du coupé. Elle arbore une livrée inédite, un doux bleu clair, évolution du bleu Leggenda qui faisait partie des trois coloris du nuancier de la 4C à son lancement (avec le gris mat Corsa et le rouge tributo).

Balafrée par deux larges bandes blanches, dans lesquelles s’immisce, au niveau du capot, le Biscione, le serpent à tête de dragon cher à la marque, campée sur des jantes «Teledial» (les mythiques «cadrans téléphoniques») de 19 pouces, immaculées elles aussi, cette 4C Unica a droit à quelques spécificités à bord, notamment à une plaque témoignant de son caractère unique. En revanche, ce one-off rentre dans le rang d’un point de vue mécanique. Il reprend le 4 cylindres 1750 TBi de 240 ch, un petit nerveux qui fait plus que correctement le job sur cette sportive ultra-légère (895 kg) !

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO