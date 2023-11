Le NamX HUV révèle sa beauté intérieure

Dévoilé en 2022, pour une commercialisation prévue avant fin 2025, le SUV coupé HUV (Hydrogen Utility Vehicle) de la startup NamX a marqué les esprits, eu égard à son contenu technologique de haut vol, notamment ses capsules d’hydrogène, qui se remplacent en un tournemain, et à son look futuriste, œuvre du designer Thomas de Lussac, associé du Franco-Marocain Faouzi Ennajah.

Aujourd’hui, il devrait également séduire grâce à sa beauté intérieure. Les premiers clichés officiels de son habitacle «collaboratif», conçu avec l’aide du public suite à un appel au vote en ligne entre plusieurs propositions, ont été partagés par Ennajah sur son compte X, accompagnés du texte suivant : «16 mois de travail intense entre la première esquisse et cette étape importante de design intérieur. Plus de 11.000 heures de travail cumulées… Je suis profondément fier des créateurs marocains pour leur travail exceptionnel, et de Thomas De Lussac pour son rôle de chef d’orchestre».

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO