Placement de produit : Renault en mode “Netflix and Chill”

Soucieuse de soigner son image et la perception de ses véhicules auprès du public, Renault a mis en place une politique de placement de produit ambitieuse. Les modèles de la marque fleurissent, notamment dans les films et les séries Netflix.

Dernières apparitions en date, dans la première saison de la série britannique dystopique «Bodies», la Mégane E-Tech Electric, porte-étendard de la Renaulution, commercialisée début 2022, et le concept-car Scénic Vision, dont la version de série, le Scénic E-Tech Electric, dévoilé en septembre dernier, sera disponible début 2024 dans le réseau de la marque.

L’intrigue de la série, à cheval sur quatre époques, se déroule dans le Londres des années 1890, 1941, 2023 et 2053. Et ce n’est évidemment pas durant la Seconde Guerre mondiale, sous les bombes de la Luftwaffe, et encore moins à l’aube du siècle dernier, que les crossovers compacts au losange arpentent les rues de «The Old Smoke». Une belle mise en lumière. D’autant que la série cartonne.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO