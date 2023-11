Normes ESG : ZTE reçoit le prix BDO

ZTE a été distingué par le prix BDO pour sa performance exceptionnelle en matière d’ESG au sein des entreprises cotées en H-share. Le groupe adhère au concept de développement durable et tire parti de l’innovation technologique pour soutenir la décarbonation de l’économie mondiale.

Les BDO ESG Awards récompensent les entreprises cotées à Hong Kong qui ont eu un impact positif dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en mettant en œuvre d’exceptionnelles initiatives de durabilité. Les BDO ESG Awards ont adopté le thème de «Neutralité Carbone» pour cette année, en reconnaissant l’urgence de lutter contre le changement climatique.

En tant que société technologique de premier plan cotée à Shenzhen et à Hong Kong, ZTE adhère au concept de développement durable et tire parti de l’innovation technologique pour soutenir la décarbonation de l’économie mondiale. À ce jour, l’entreprise a accumulé plus de 650 brevets en matière d’innovation verte, couvrant divers domaines techniques tels que la conservation d’énergie, la réduction de la puissance, la réduction de la consommation, la régulation de la température, la dissipation de la chaleur et l’amélioration de l’efficacité. Reconnu comme promoteur de l’écologie et «acteur de l’économie numérique», ZTE s’engage à ouvrir des voies pour l’économie numérique et à promouvoir le développement durable dans divers secteurs à travers quatre dimensions clés : des opérations d’entreprise durables, une chaîne d’approvisionnement verte, une infrastructure numérique verte et une promotion de l’industrie verte.

En 2022, tout en maintenant sa croissance des revenus, ZTE a réussi à réduire de 7,48% les émissions de gaz à effet de serre d’une année sur l’autre (Scope 1&2&3), économisant ainsi 57,56 millions de kilowattheures d’électricité et réduisant la consommation d’énergie de 6,4%. En mai 2023, ZTE a annoncé sa participation à l’initiative Science Based Targets (SBTi), visant à réaliser des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre conformément à la trajectoire de limitation de l’augmentation de la température à 1,5°C, avec pour objectif ultime d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 au plus tard. La contribution de ZTE aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) a été reconnue à l’échelle mondiale.

Au cours des dernières années, ZTE a obtenu de nombreuses reconnaissances notables, notamment sa présence sur la liste des personnalités ESG influentes en Chine en 2022 et 2023, sa continuité dans la série d’indices FTSE4Good pendant huit années consécutives, ainsi que son inclusion dans l’indice de durabilité d’entreprise Hang Seng (Chine A) (HSCASUS), l’indice de durabilité d’entreprise Hang Seng (Chine continentale et HK) (HSMHSUS) et l’indice de référence de durabilité d’entreprise Hang Seng (Chine A) (HSCASUSB).

De plus, ZTE a été sélectionnée dans le premier S&P Sustainability Yearbook (édition chinoise) en 2023 et reconnue comme l’une des 100 premières entreprises ESG parmi les entreprises cotées chinoises par le Securities Times. L’opérateur continuera de remplir activement son engagement envers le développement à faible émission de carbone et la responsabilité sociale d’une entreprise technologique, dans le but de contribuer à un avenir numérique plus radieux.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO