Alpine dévoile ses résultats commerciaux pour l’année 2024

• En 2024, la marque Alpine continue sa progression sur le segment haut de gamme, pour la quatrième année consécutive, avec des immatriculations en hausse de 5,9 % dans le monde, soit 4 585 véhicules vendus.

• Une croissance renforcée en Europe de 7,1 % notamment sur des marchés clés pour la marque comme l’Italie (+37,5 %), le Royaume-Uni (+24,9 %), l’Espagne (+19,3 %) et l’Allemagne (+10,6 %).

• L’Alpine A110 maintient sa position de leader européen des coupés sportifs deux places, avec 44,7 % de parts de marché, portée par le succès de ses versions haut de gamme : l’A110 R et l’A110 R Turini.

• L’offensive produit d’Alpine s’est concrétisée avec le lancement de l’A290, sa première citadine sportive 100 % électrique, élue Car of the Year 2025.

• Lancée au cours du second semestre, l’A290 compte 2 303 commandes enregistrées sur 2024.

DES RÉSULTATS COMMERCIAUX ET UNE MONTÉE EN GAMME EN PROGRESSION SUR 2024

Conformément à sa stratégie de conquête orientée vers le développement international, la marque Alpine enregistre une progression pérenne depuis 2020, au niveau mondial, avec +5,9 % de croissance de ses ventes (4 585 véhicules) en 2024 par rapport à l’année précédente (4 328 véhicules).

La marque au A fléché réalise 4 408 ventes d’A110 (+1,8 % par rapport à 2023) dont plus de

85 % sur les versions haut de gamme. L’A110 R et l’A110 R Turini représentent 35 % des ventes d’A110 en 2024. Les ventes d’A110 sont réalisées à près de 80 % dans ses trois principaux pays : la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le Japon arrive en quatrième position avec 230 Alpine A110 vendues cette année.

ALPINE CONSERVE SA PLACE DE LEADER SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN DU COUPÉ SPORTIF DEUX PLACES

Alpine renforce sa position sur le segment haut de gamme et progresse en Europe (+7,1 %) avec 4 304 immatriculations. L’Italie avec +37,5 % de ses ventes, le Royaume-Uni, +24,9 %, l’Espagne, +19,3 % et l’Allemagne à +10,6 % sont les marchés qui ont le plus porté la croissance de la marque cette année.

Alpine confirme, à nouveau, sa position de leader sur le marché du coupé sportif deux places à la première place du podium en Europe avec 44,7 % de parts de marché.

2024 : L’OFFENSIVE PRODUIT D’ALPINE DANS L’ÉLECTRIQUE AVEC L’A290

L’offensive produit d’Alpine s’est concrétisée en 2024 avec le lancement de l’A290, sa toute

première citadine sportive 100 % électrique, élue Car of the Year 2025. Après avoir ouvert

les commandes le 30 juillet, l’A290 fait son démarrage en fin d’année avec 177

immatriculations et 2 303 commandes passées en 2024.

2025 : RENFORT DE LA MARQUE À L’INTERNATIONAL, NOTAMMENT EN EUROPE, ET LANCEMENT DE L’A390

En 2024, Alpine accélère son déploiement à l’international avec 18 nouveaux points de vente, dont 12 en Europe, ce qui porte à 163 le nombre d’Alpine Stores dans le monde.

En 2025, plus de 40 ouvertures d’Alpine Stores sont prévues pour atteindre plus de 200 points de vente en fin d’année. Après Barcelone en 2024, deux Ateliers Alpine ouvriront leurs portes en 2025 à Paris et à Londres.

Alpine prévoit la commercialisation de la marque dans de nouveaux pays comme l’Irlande et dans les pays nordiques : en Norvège, en Finlande et au Danemark. Enfin, la marque lancera son futur sport fastback A390, le deuxième véhicule de son « Dream Garage » 100 % électrique. À horizon 2030, Alpine poursuit l’ambition de développer une gamme de sept modèles électriques.

« En 2024, Alpine a renforcé son leadership européen et a marqué son offensive produit à la fois sur le marché de l’électrique et sur le segment B avec la commercialisation de l’A290. Un vrai tournant pour la marque qui continue de séduire ses clients avec son emblématique modèle A110. Les résultats de cette année illustrent bien la stratégie d’Alpine de s’ouvrir à l’international tout en développant sa gamme produit ainsi que la priorité donnée à une toute nouvelle croissance sur le marché de l’électrique, marquée en 2025 par le lancement à venir de l’A390. » conclut Philippe Krief, CEO de la marque Alpine.

VENTES MONDIALES D’ALPINE PAR PAYS

Volumes 2024

(tous modèles)

∆ %

vs. 2023

France 2 840 +5,5 %

Allemagne 448 +10,6 %

Royaume-Uni 371 +24,9 %

Belgique 204 -4,7 %

Suisse 129 0 %

Italie 110 +37,5 %

Espagne 68 +19,3 %

Pays-Bas 25 -13,8 %

Autres pays 86 -10,4 %

Importateurs 23 +35,3 %

Total Europe 4 304 +7,1 %

Japon 230 -17,6 %

Autres pays 51 +59,4 %

Total Hors-Europe 281 -9,6 %

Total Monde 4 585 +5,9 %