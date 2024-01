Renault Group Maroc : cap sur l’avenir avec des performances record en 2023

En 2023, Renault Group Maroc réaffirme son leadership industriel et commercial et demeure un pilier stratégique du dispositif mondial du Groupe avec plus d’un tiers des ventes de véhicules neufs sur le marché national et près de deux tiers des exportations de l’industrie automobile marocaine.

La force industrielle de la plateforme marocaine au service de la performance du groupe

La production des deux usines de Renault Group au Maroc a connu une augmentation de 9,3% comparée à l’année précédente avec un total de 382 661 véhicules fabriqués. L’usine de Tanger a fabriqué 287.860 véhicules, soit une évolution de 12,6% par rapport à 2022.

L’usine Renault de Casablanca – SOMACA – de son côté a réalisé un nouveau record de production de 94 801 véhicules, dépassant de quelques centaines de véhicules la production de l’année précédente.

Avec une moyenne de 1 765 véhicules produits par jour, la production des usines de Tanger et de Casablanca représente 17% des ventes du Groupe dans le monde. Côté exportations, Renault Group Maroc a exporté près de 90% de la production de ses deux usines. L’usine de Tanger a expédié près de 269 515 véhicules soit près de 94% de sa production, tandis que l’usine de Casablanca a exporté plus de 74 140, soit près de 78% de sa production.

Au total, ce sont 343 652 qui ont été exportés en 2023 vers 68 destinations dans le monde, soit les deux tiers des exportations de véhicules du Royaume. Symbole de ce succès, la Dacia Sandero « made in Morocco » est à nouveau le véhicule le plus vendu à particulier en Europe, et ce depuis 2017.

2023, l’année de lancement de nouveaux projets prioritaires

L’année 2023 a été marquée par l’annonce de nouveau projets industriels, notamment, Dacia Jogger affecté à l’usine de Tanger en version thermique et en version hybride, une première pour l’industrie nationale. Un nouveau projet également pour l’usine de Casablanca – SOMACA – avec l’affectation de Renault Kardian, le futur SUV du segment B de la marque destiné aux marchés internationaux.

Avec Mobilize Duo – 100% électrique, ce sont 3 projets en cours d’industrialisation en simultané dans les 2 usines marocaines. Une performance qui illustre l’attractivité de la plateforme industrielle marocaine.

2023 a également marqué le lancement de « Renault Digital Maroc », une nouvelle entité qui a pour mission de prendre en charge le développement et la maintenance de produits digitaux pour les différents métiers du groupe et ses clients dans le monde. Cette entité stratégique renforcera le développement de nouveaux métiers et contribuera à la montée en compétence de ressources hautement qualifiées.

Des avancées significatives pour Renault Group Maroc qui démontrent la confiance du Groupe dans la filière Marocaine et qui renforcent son rôle d’acteur clé de l’industrie automobile.

Un écosystème hautement integré

Renault Group Maroc poursuit son engagement en faveur du développement de son écosystème industriel dans le Royaume :

Dépassement avec un an d’avance des engagements pris avec le Royaume à fin 2023 avec un taux d’intégration locale, hors mécanique, de 65,2% en 2022 vs un objectif de 65% en 2023 et un chiffre d’affaires de sourcing local de 1,86 milliards d’euros en 2022 vs un objectif de 1,5 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de 40% par rapport à l’année 2021.

L’intégration de nouvelles commodités liées principalement à l’industrialisation des nouveaux véhicules portant ainsi le nombre total de fournisseurs de l’écosystème de 26 en 2016 à 87 en 2023, avec 11 équipementiers supplémentaires en 2023.

Développement en profondeur de l’écosystème Renault avec l’intégration du sourcing des matières premières, à travers notamment le partenariat stratégique conclu entre Renault Group et Managem Group pour un approvisionnement durable en cobalt marocain destiné aux batteries des véhicules électriques.

Des résultats rendus possibles grâce à l’étroite collaboration de toutes les parties prenantes, symbole d’un partenariat public-privé au meilleur niveau. Le Groupe œuvre désormais pour le développement de la 2ème phase de son écosystème comme annoncé dans le cadre des accords signés en 2021, à savoir, une cible de 3 milliards d’euros de sourcing local et un taux d’intégration locale (hors mécanique) de 80% à l’horizon 2030.

Pour répondre à ces évolutions et préparer le vivier des ressources en compétentes nécessaires à la filière, le Groupe a signé en 2023, avec le ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, le ministre de l’Industrie et du Commerce, et l’OFPPT une convention de partenariat visant à développer une offre diversifiée de formation professionnelle dédiée au secteur automobile. Un partenariat qui vient appuyer l’OFPPT dans la mise en place des programmes de formations adéquats pour répondre aux évolutions technologiques du secteur automobile notamment dans l’industrie 4.0 et les énergies renouvelables.

Conscient de son rôle sociétal, Renault Group Maroc contribue à l’effort national de solidarité qui a marqué 2023

Au lendemain du séisme dans les régions d’Al Haouz et de Taroudant, Renault Group Maroc et la Fondation Renault Maroc se sont mobilisés pour apporter leur soutien aux sinistrés et contribuer à l’effort national de solidarité. En plus d’une contribution financière au fond spécial de 10 millions dirhams, le Groupe et sa fondation ont engagé plusieurs initiatives pour répondre aux besoins urgents des populations touchées, tels que le don de 38 véhicules pour la mobilité et l’assistance, des solutions d’hébergement sur le court et moyen terme ainsi que des dons en nature de denrées et d’outils assistance.

De plus, la direction du Groupe et les collaborateurs se sont organisés pour prendre part au formidable élan de solidarité national en mettant en place des équipes transverses, dans toutes entités du Groupe, pour contribuer au plan d’action de l’entreprise et ainsi donner de leur temps et de leur expertise métier pour déployer ces différents projets visant à répondre aux conséquences du séisme.

Une vision d’avenir et des projets stratégiques

En 2023, le conseil d’administration de Renault Group s’est tenu pour la première fois au Maroc, à l’usine de Tanger, signe de l’importance stratégique du Royaume dans la vision globale du Groupe. En marge de cette visite, Luca de Meo – CEO du Groupe, a annoncé à l’occasion de sa participation aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale les grandes avancées à venir pour la plateforme marocaine.

Une avancée qui se traduit par, d’une part, l’augmentation de la capacité de production annuelle du groupe au Maroc à 500.000 véhicules par an à horizon 2025. D’autre part, le développement d’un pôlede compétences stratégiques tournées vers l’innovation, avec notamment la montée en puissance du hub digital « Renault Digital Maroc », la création d’un centre d’ingénierie, le développement d’un écosystème d’open innovation centré sur le software, ainsi que des initiatives liées à l’économie circulaire.

Renault Group Maroc, leader du marché automobile grâce à ses deux marques Dacia et Renault

Dans un contexte de stagnation des ventes des véhicules sur le marché marocain et de forte inflation, Renault Group maintient sa dynamique de succès grâce à ses deux marques fortes Dacia et Renault.

En 2023, Dacia et Renault occupent respectivement les 2 premières places du podium avec une part de marché cumulée de 37,3% et un volume de ventes de 60.295 véhicules. 6 modèles de Renault Group Maroc figurent dans le top 10 des meilleures ventes (1. Renault Express, 2. Dacia Sandero, 3. Dacia Logan, 5. Renault Clio, 6. Dacia Duster, et 9. Dacia Lodgy). Le Top 3 des meilleures ventes du marché est représenté par des modèles « Made in Morocco » du Groupe.

En octobre 2023, Renault Group Maroc a lancé dans le Royaume Alpine, la marque à la pointe de l’innovation sportive, s’inscrivant dans la stratégie d’expansion de la marque à l’international.

L’année 2023 a également été marquée par l’accélération du déploiement de Renew, le label Occasions de Renault Group. Renew a été adopté par 13 concessionnaires dans le Royaume, en attendant d’étendre cette activité de la vente de véhicules d’occasion sur la totalité du réseau de distribution en 2024.

Dacia Maroc, n° 1 du marché automobile national depuis 2010

En 2023, Dacia a vendu 33.830 unités. Malgré un contexte difficile lié à l’inflation et la crise du pouvoir d’achat associée, la marque continue de séduire les Marocains et maintient sa position de leader pour la 14ème année consécutive, avec une part de marché VP de 23,3% en 2023. Ce résultat est porté par sa nouvelle identité de marque forte et une gamme renouvelée.

Tous les modèles sont n°1 de leur segment et 5 modèles piliers de la marquesont dans le TOP 10 des ventes de véhicules à particuliers. L’arrivée de la Dacia Spring au Maroc, le premier modèle 100% électrique de la marque et le plus abordable du marché marocain, vise à démocratiser la mobilité électrique sur les routes du Royaume. En moins d’un an, Dacia Spring s’est positionné n°1 des ventes sur le marché du véhicule électrique.

Dacia surfe sur le succès grâce à 5 modèles piliers dont 3 sont produits dans le Royaume : Sandero, Logan et Lodgy. La commercialisation de la version Extreme sur Sandero et Duster en juillet, puis Spring 65ch en novembre, vient renforcer le statut de marque préférée des Marocains.

Dacia Sandero reste la citadine préférée des Marocains avec plus de 12 400 véhicules vendus dans le Royaume. Fabriquéedans les usines de Tanger et de Casablanca, Sandero reste le 2ème véhicule le plus vendu en 2023 et le n°1 de son segment avec 35% de part de segment.

Avec 10.893 véhicules commercialisés en 2023, Dacia Logan est à la 3èmeposition des meilleures ventes du Royaume. Fabriquée à l’usine de Casablanca, la SOMACA, Logan s’accapare 63% de part de segment.

Avec 6.105 unités vendues, Dacia Duster reste le best-seller des SUV en 2023 et à la 6ème position des meilleures ventes de véhicules particuliers. Il maintient sa position de leader avec 46% de part de segment.

Dacia Lodgy s’est écoulé à plus de 4.282 unités en 2023. Il est le 9ème véhicule le plus vendu sur le marché marocain. Pour sa dernière année de commercialisation dans le Royaume, le véhicule favori des Grands Taxis est resté leader de son segment avec plus de 99% de part de segment.

En moins d’un an de commercialisation, Dacia Spring est n°1 du marché des véhicules électrique au Maroc avec 31,5% de part de segment, avec 146 véhicules vendus.

La marque Renault, une performance commerciale solide en 2023

La marque Renault a consolidé sa position commerciale sur le marché marocain avec 16,4% de part de marché et poursuit sa croissance sur les segments créateurs de valeur en enregistrant un volume record de 26.455 unités vendues à fin décembre 2023, soit une progression de 0,3% par rapport à 2022.

Forte d’une gamme complète, la marque positionne deux modèles, Express (1er) et Clio (5ème), dans le TOP 5 des ventes de véhicules particuliers.

Renault lance la gamme E-TECH avec nouveaux Arkana full Hybrid et Austral full Hybrid

En 2023, la marque a poursuivi son offensive sur le marché marocain avec le lancement de la gamme E-Tech, proposant des technologies hybrides et bientôt 100% électriques, avec la commercialisation du Nouveau Renault Arkana full hybrid en juin et du Nouveau Renault Austral full hybrid en décembre.

Renault Express, le modèle le plus vendu au Maroc pour la 1ère fois avec 12.884 unités vendues

A fin 2023, Renault Express, poursuit sa « Success Story » et se positionne en tête du podium des véhicules vendus sur le marché national, toutes marques confondues, avec 12 884 unités vendues et 70,5% de part de segment, soit une progression de 5,4% par rapport à 2022.

Les autres véhicules de la marque :

Sur le segment C Bicorps, Megane maintient sa 1ère place avec 1.277 unités vendues et 21,4% de part de segment à fin décembre.

Nouveau Renault Arkana a séduit les acheteurs marocains dès son lancement en juin 2023. En 6 mois, Arkana s’est positionné dans le TOP3 des ventes hybrides tous segments confondus et dans le TOP2 des ventes sur le segment C-SUV hybride.

Sur un segment de marché dynamique et extrêmement concurrentiel, Clio est 3ème sur son segment avec 18,4% de part de segment et 6.408 unités vendues.

Sur le segment B SUV, Captur se place en 3ème position sur son segment et enregistre un volume de 975 unités vendues et 14,1% de part de segment.

Renault, leader du marché des véhicules utilitaires

Dotée d’une large gamme bénéficiant d’une multitude de possibilités de transformation, la marque Renault confirme son leadership sur le marché du véhicule utilitaire léger grâce à ses trois modèles phares : Express Van, Master et Trafic. A fin décembre, Renault totalise 3.826 unités vendues et 24,1% de part de marché.

Sur le segment de fourgonnettes, Express Van est N°1 avec une part de segment de 75,2% et 2.105 unités vendues. Fort de son design expressif et son intérieur moderne, Master est N°1 sur le segment des grands fourgons avec 26,8% de part de segment et 1.551 unités vendues.

Sur le segment de petits fourgons, Trafic est 2ème de son segment et enregistre 16,7% de part de segment avec 75 unités vendues.

Kardian, le fer de lance de l’offensive internationale de la marque Renault

Dans le cadre de la stratégie internationale « game plan 2027 » annoncé le 25 octobre à Rio, la marque Renault a révélé Renault Kardian, le premier des huit modèles de sérié destiné pour le marché international.

Nouveau Renault Kardian est un SUV compact et urbain du segment B. Il sera industrialisé à l’usine de la SOMACA pour un lancement commercial au 2ème semestre au Maroc.

Alpine, la marque sportive iconique de Renault Group destinée aux passionnés de voitures sportives, arrive au Maroc

2023 est une année symbolique pour Alpine qui s’est implantée dans le Royaume avec l’ouverture de deux Centres Alpine à Casablanca et à Marrakech. Ces ouvertures se sont inscrites dans la stratégie d’expansion de la marque à l’international et portent à 145 le nombre de points de ventes Alpine dans le Monde. Le Maroc est devenu ainsi le 4ème pays hors Europe dans lequel Alpine poursuit son développement à l’international.

Les trois versions de la Gamme A110, A110, A110 GT et A110 S sont commercialisées dans les centres Alpine au Maroc, et permettent aux passionnés de parcourir les routes du royaume au volant de la mythique marque Alpine.

Mobilize Financial Services ambitionne de rendre la mobilité accessible à tous les Marocains

Mobilize Financial Services, la captive financière de Renault Group, clôture l’année 2023 avec une performance robuste, soulignant ainsi son engagement constant envers l’excellence et l’innovation dans le secteur. Les résultats financiers témoignent d’une solide résilience et d’une capacité à prospérer même dans des conditions économiques complexes notamment avec une croissance de l’encours de plus de 360 millions de dirhams.

Au cours de l’année 2023, Mobilize Financial Services a consolidé sa position en tant que partenaire financier de confiance pour les clients et les concessionnaires Dacia et Renault.

Le portefeuille diversifié de produits et services financiers a continué à répondre aux besoins variés de la clientèle avec une offre plus compétitive proposant plus de services.

Mobilize Financial Services a renforcé ainsi sa présence sur le marché, avec plus de 17.000 véhicules Renault et Dacia financés en 2023 et près de 52.000 services vendus.

Forte de ces réalisations, Mobilize Financial Services aborde l’année 2024 en étant prête à relever de nouveaux défis dans la continuité de son plan stratégique articulé autour de trois piliers :