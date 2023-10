LG en tête de la course à la 6G

LG Electronics (LG) annonce la réussite de la transmission et de la réception sans fil de données 6G térahertz (THz) sur 500 mètres, la plus longue distance enregistrée à ce jour lors d’un test 6G effectué en extérieur, en zone urbaine. Réalisé conjointement avec LG U+, le test a eu lieu en septembre dans le LG Sciencepark de Magok, à Séoul. Ces excellents résultats démontrent le leadership continu de LG dans la recherche et le développement des télécommunications 6G.

Cette dernière réalisation fait suite au test réussi de 2022, au cours duquel l’entreprise a envoyé et reçu des données 6G THz sans fil sur une distance de 320 mètres en extérieur à l’Institut Fraunhofer Heinrich-Hertz de Berlin, en Allemagne. LG et Fraunhofer ont coopéré pour développer des équipements de base pour la transmission et la réception 6G, notamment un amplificateur de puissance multicanal et un amplificateur de réception à faible bruit, qui ont permis d’optimiser les performances et d’améliorer le rendement de plus de 50 %.

Le récent test effectué au LG Sciencepark est important non seulement parce que LG a augmenté la distance de transmission et de réception sans fil à 500 mètres – la distance standard pour les stations de base de grande puissance dans les zones urbaines – mais aussi parce qu’il a vérifié l’utilisabilité de la 6G dans divers scénarios de communication « réels », y compris les terminaux de bâtiment à bâtiment, de bâtiment à sol et de sol à sol. L’entreprise a fait un pas de plus vers la commercialisation des communications 6G THz.

L’évolution de la 5G, les télécommunications 6G permettront une augmentation significative du débit de données ainsi qu’une latence ultra-faible, une transmission de données à haute fiabilité, et la combinaison des communications et de l’IA, et des communications et de la détection. En plus de faciliter les expériences multimédias immersifs, les capacités avancées de la 6G seront cruciales pour plusieurs des activités « futures » de LG, notamment la conduite autonome et les solutions de mobilité, le métavers, les maisons intelligentes et les usines intelligentes.

Les discussions sur la normalisation du réseau 6G devraient commencer vers 2025, la commercialisation étant prévue pour 2029. L’investissement de LG dans la R&D, les partenariats stratégiques et les démonstrations technologiques réussies montrent que l’entreprise est prête et déterminée à mener la transition mondiale vers la 6G..

En 2019, LG et le Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ont créé le LG Electronics-KAIST 6G Research Center, le premier centre de recherche coopératif industrie-université de ce type en Corée. L’entreprise continue de sécuriser les technologies de base de la 6G en travaillant en coopération avec des universités de premier plan dans le monde entier. LG a également conclu des partenariats de R&D pour le développement de la technologie de base 6G avec divers instituts, notamment l’Institut Fraunhofer d’Allemagne, l’Institut coréen de recherche sur les normes et les sciences (KRISS) et Keysight Technologies.

LG est la seule entreprise coréenne à avoir été nommée présidente de la Next G Alliance, un groupe de technologie sans fil dirigé par l’American Telecommunications Industry Association (ATIS). LG occupe ce poste depuis 2021 et supervise divers projets visant à découvrir les cas d’utilisation de la technologie de communication 6G et à établir des exigences techniques.

L’entreprise partagera ce mois-ci, ses principales réalisations en matière de développement de la technologie 6G lors de la « LG 6G Tech Festa », qui sera co-organisée par LG U+.

« Nous continuerons à coopérer avec des instituts de recherche et des entreprises technologiques, et à mener notre propre R&D de pointe, afin de dominer la technologie de la norme 6G et de consolider notre leadership technologique dans ce domaine important », a déclaré le Dr Kim Byoung-hoon, directeur technique et vice-président exécutif de LG Electronics.