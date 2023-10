She’s Next : la startup Joodor remporte le premier prix de l’édition 2023

Visa, spécialiste des paiements numériques, en collaboration avec Société Générale Maroc et Technopark a annoncé que Sokayna Bellam, fondatrice de Joodor, une une start-up AgTech qui aide les petits agriculteurs à se développer grâce à un soutien technique et numérique est la gagnante de la seconde édition du programme de subvention She’s Next au Maroc. La gagnante a été sélectionné lors d’une cérémonie de remise des prix qui s’est tenue à Casablanca.

Choisie parmi plus de 510 candidates de tout le Maroc, l’entrepreneuse féminine ayant gagné a reçu une subvention de 20,000 dollars ainsi qu’une année de coaching professionnel. La lauréate a été sélectionnée parmi un groupe de candidats représentant un éventail de secteurs, notamment l’intelligence artificielle, l’agriculture, l’éducation, l’alimentation et les boissons, les services professionnels, la beauté et le bien-être.

Un jury a évalué les candidatures sur la base des critères suivants : la progression du parcours entrepreneurial du candidat, la solidité de ses indicateurs commerciaux, sa présence numérique et sa capacité à démontrer et à résoudre des problématiques avec assurance. Les membres du jury étaient les suivants Sami Romdhane, Directeur Général de Visa au Maroc ; Asmae Hajjami, Directeur Général et Membre du Directoire de Société Générale Maroc ; Mehdi Benbachir, Directeur Général Adjoint et Membre du Directoire de Société Générale Maroc ; Lamiae Benmakhlouf, Directrice générale de Technopark ; Leila Doukkali, Présidente de l’AFEM et Rabia El Alama, Directrice Générale de la Chambre Américaine du Commerce au Maroc (AMCHAM).

Sur la base d’une étude réalisée par Visa pour comprendre les défis et les opportunités auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées, toutes les personnes interrogées au Maroc (100 %) ont déclaré que l’accès aux fonds constituait un défi, 80 % d’entre elles ont recours à l’épargne personnelle pour financer leur projet. Par ailleurs, 9 femmes entrepreneurs sur 10 (93%) au Maroc ont l’intention de digitaliser leur entreprise, et 71% d’entre elles pensent que la transition vers une entreprise « sans argent liquide » représente une grande opportunité pour elles. Compte tenu de ces résultats, les femmes entrepreneurs participant au programme She’s Next bénéficieront à la fois d’un soutien financier et d’un accès aux conseils pratiques de femmes leaders, à des outils précieux, à des ressources pédagogiques et à des formations facilitées.

« Dans un monde où les petites entreprises appartenant à des femmes démontrent constamment leur résilience et leur optimisme pour l’avenir, Visa est fière de reconnaître et de soutenir ces femmes entrepreneurs pionnières au Maroc. Nous renouvelons nos sincères félicitations aux gagnantes de She’s Next au Maroc et nous nous réjouissons de les soutenir dans leur parcours professionnel « , a déclaré Leila Serhan, Senior Vice-Présidente de Visa et Group Country Manager pour l’Afrique du Nord, le Levant et le Pakistan (NALP).

Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Société Générale Maroc, a indiqué : « Société Générale Maroc est fière de faire partie du programme She’s Next qui s’avère si efficace pour renforcer et élever les femmes entrepreneurs sur la voie de la réussite. Alors que nous célébrons ces gagnantes exceptionnelles, nous attendons avec impatience que leurs entreprises atteignent de nouveaux sommets et aient un impact durable dans le paysage entrepreneurial du Maroc ».