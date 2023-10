RAM, pionnier de l’engagement environnemental aérien en Afrique

Royal Air Maroc a obtenu récemment les labels IEnvA (IATA Environmental Assessment) et IWT (IATA Illegal Wildlife Trade), délivrés par l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA). Cette double certification consacre l’engagement continu de Royal Air Maroc en faveur de l’environnement et de la protection de la nature.

IEnvA est un programme conçu pour accompagner l’action environnementale des compagnies aériennes. Mis en œuvre de façon volontaire, le standard IEnvA certifie le respect des obligations environnementales par Royal Air Maroc, son engagement d’amélioration continue ainsi que les processus de management de l’action environnementale mis en place par la Compagnie.

À ce stade, c’est l’ensemble des métiers impliqués dans les opérations aériennes et dans la maintenance aéronautique qui ont été certifiés. De même, la Compagnie a mis en place un système de management pour la réduction de la consommation de l’énergie et de l’eau, et pour le tri et la valorisation des déchets dans ses locaux. Royal Air Maroc a également défini une feuille de route pour certifier IEnvA les autres domaines tels que le catering et les opérations au sol.

IWT est un programme conçu pour renforcer la collaboration des compagnies aériennes avec les aéroports, les services postaux, les organismes gouvernementaux, ainsi que les autorités afin de lutter contre le transport illégal par voie aérienne des espèces sauvages en voie de disparition. Il s’inscrit dans le cadre plus général de la Déclaration de Buckingham Palace qui réunit l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique dans ce combat.

À travers le label IWT, Royal Air Maroc s’engage à œuvrer activement en partenariat avec les organismes qui luttent contre le trafic d’espèces protégées, à adopter des politiques et des procédures qui découragent ce trafic et à sensibiliser ses passagers et ses clients cargo.

Royal Air Maroc est l’unique compagnie aérienne africaine et la 7e compagnie au monde reconnue par IATA par les 2 labels, IEnvA et IWT, pour son action dans le domaine de l’environnement. L’alliance oneworld que Royal Air Maroc a intégrée en 2020, joue un rôle de leader dans le domaine avec 5 compagnies de l’alliance ayant d’ores et déjà obtenu le double label.

« Cette double certification IATA confirme l’engagement fort de Royal Air Maroc en matière de responsabilité et d’action environnementale engagée. L’obtention des labels IEnvA et IWT consolide l’image et les valeurs de la Compagnie au Maroc et à l’international. Elle permet également à Royal Air Maroc de s’engager davantage et de manière claire et volontariste pour le respect de l’environnement et la lutte contre le trafic d’espèces protégées », souligne Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

De son côté, Kamil Alawadhi, Vice-Président régional pour l’Afrique et le Moyen-Orient à l’IATA, estime que : « L’obtention par Royal Air Maroc des certifications IenvA et IWT prouve l’engagement de la compagnie et le travail accompli pour améliorer les pratiques de gestion environnementale, pour lutter contre le braconnage et le transport des espèces en voie de disparition – et pour la durabilité en général. Nous sommes très heureux que RAM se soit associée à l’IATA et nous fasse confiance pour travailler avec eux à leur avancement continu. La durabilité environnementale est un défi existentiel pour l’ensemble de l’industrie aérienne. L’IATA est fière de travailler avec ses compagnies aériennes membres pour introduire des pratiques de gestion environnementale de classe mondiale dans l’industrie de l’aviation, et nous félicitons RAM pour leurs efforts et leur leadership dans la région ».