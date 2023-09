World Power-to-X Summit : L’Hydrogène vert au cœur des débats

Le sommet de « World Power-to-X Summit », s’est ouvert à Marrakech, le 19 septembre, en présence des principaux acteurs de l’écosystème de l’hydrogène vert et ses dérivés suite à l’activation récente de l’offre Maroc.

Erigé en une véritable plateforme autour des opportunités et des défis de la chaîne de valeur industrielle, logistique et technologique de l’hydrogène vert et ses applications, le sommet de « World Power-to-X Summit », s’est ouvert aujourd’hui, à Marrakech, en présence des principaux acteurs de cet écosystème de l’hydrogène vert et ses dérivés. Il va sans dire que tenue de cette troisième édition intervient dans un contexte plutôt particulier, marqué essentiellement par l’activation de l’offre Maroc suite aux différentes orientations royales et la mise en place de la feuille de route nationale dédiée à l’hydrogène vert dont la demande serait comprise entre 13,9 TWh et 30,1 TWh en 2030. Ouvrant le bal lors de cette troisième édition de « World Power-to-X Summit », Samir Rachidi, Directeur Général d’IRESEN a souligné que « l’activation de l’offre Maroc ouvre un nouveau chapitre pour le développement de la production de l’hydrogène vert au Maroc et ses applications». Pour sa part, Mohammed Yahya Zniber, Président du Cluster GreenH2 a insisté sur la nécessité « de développer le volet formation parallèlement à la consolidation de la politique de R&D en plus du partage de la technologie et la développement de l’intégration locale avec la mise en place d’un écosystème solide et intégré ».

La nécessité de multiplier les investissements

Pour sa part, Leila Benali, Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable a mis l’accent dans le cadre de son appel à l’action « à la multiplication des investissements pour le développement de cette filière à fort potentiel tout en travaillant sur d’autres volets tels que la maitrise de risque, le business model adéquat et la monétisation de la production ». De son côté, Hicham El Habti, Président de l’université Polytechnique Mohammed VI (UM6P) a déclaré que « le développement de la chaîne de valeur de l’hydrogène vert et ses dérivés nécessite plus de coordination et une consolidation des capacités de production en capitalisant sur le développement des énergies solaires et éoliennes. De son côté, Mbarka Bouaida, Présidente du Conseil régional de Guelmim Oued Noun a présenté lors de son intervention les contours du positionnement de la région au sujet de la production de l’hydrogène vert et ses dérivés dans le cadre du PDR de la région GON déjà validé lors de la session ordinaire de juillet. « L’hydrogène vert et ses dérivés sont au centre de notre vision stratégique avec la création de «GON H2 Valley», une plateforme technologique et industrielle visant le développement de la chaîne de valeur de l’hydrogène vert et ses dérivés » a affirmé Mbarka Bouaida.

Le détail des conventions signées

Par ailleurs, au cours de cette 3e édition de « World Power-to-X Summit » qui a accueilli plus de 1000 participants et la participation de 170 experts et intervenants, cinq conventions ont été conclues en marge de ce rendez-vous à commencer par la conclusion d’un accord de partenariat entre la conseil régional de Guelmim Oued Noun et IRESEN à travers la mise en place de de coopérations de recherche et diverses activités liées au développement durable. S’agissant de la seconde convention, elle a porté sur partenariat entre le même institut avec l’OFPPT et le cluster Green H2 afin de développer et mettre en œuvre conjointement des programmes de formation professionnelle pour les professionnels de la chaîne de valeur de l’hydrogène vert au Maroc et en Afrique. Il s’agit aussi d’une troisième convention signée entre Huawei & GEP & IRESEN pour le développement de projets de recherche dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage d’énergie. Pour sa part, la quatrième convention a été conclu entre IRESEN & RCREEE en bue de collaborer au renforcement des capacités, aux projets de recherche et aux partenariats dans les secteurs du changement climatique, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Pour sa part, la dernière convention a été paraphée par le Cluster Green H2 et Eco-Stream Nederland B.V. Le but est de travailler ensemble pour établir un partenariat gagnant-gagnant pour soutenir le développement de l’industrie de l’hydrogène vert au Maroc.