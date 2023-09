FRS se sépare de sa filiale Iberia/Maroc au profit de DFDS

La compagnie maritime internationale FRS, basée à Flensbourg, se sépare de sa filiale FRS Iberia/Maroc. Annonce en a été faite, hier dimanche, par le groupe dans un, communiqué soulignant qu’à l’avenir, les liaisons maritimes entre l’Espagne et le Maroc seront exploitées par la compagnie maritime danoise DFDS.

Notons que la filiale FRS Iberia/Maroc, créée en 2000, est aujourd’hui la seule compagnie maritime qui exploite tous les ports du détroit de Gibraltar. Elle utilise actuellement cinq catamarans rapides, deux ferrys classiques et un ferry RoRo. D’après les données de FRS, La filiale concernée est désormais l’une des leaders du marché des ferrys entre l’Espagne et le Maroc, forte de son expertise dans l’exploitation des ferrys rapides et du transport de marchandises.

« Malgré une forte concurrence, l’activité de FRS Iberia/Maroc a connu un succès extraordinaire en deux décennies. Avec l’essor économique du Maroc et la consolidation du marché commun entre les deux pays, le volume de transports annuels de FRS Iberia/Maroc a augmenté », indique le communiqué de FRS, ajoutant qu’en 2023, 1,9 million de passagers et 370 000 véhicules sont attendus.

A l’origine de la transaction…

Plus tôt cette année, la société familiale basée à Flensbourg a cherché à s’associer à un partenaire tout aussi solide pour soutenir davantage la croissance de cette marque. DFDS, la compagnie maritime danoise basée à Copenhague, s’est révélée être un allié solide, souligne le management de FRS.

Principalement active dans le trafic de ferrys en Europe du Nord, elle l’est également récemment dans la région méditerranéenne. Tout comme FRS, DFDS (Det Forenede Dampskibs-Selskab) est une compagnie maritime avec une longue tradition, dont les origines remontent à 1866.

« Au cours des négociations, il est apparu que la vente complète de FRS Iberia/Maroc était l’étape la plus logique pour les deux entreprises. En conséquence, FRS cède désormais sa filiale aux mains expertes de DFDS. La prestigieuse société danoise continuera d’exploiter le service de ferry dans le détroit de Gibraltar, tout en conservant les employés locaux expérimentés et en maintenant les standards de qualité élevés », précise la même source.

Götz Becker, CEO de FRS Flensbourg, a construit la filiale espagnole en 2001 déclare: « nous sommes heureux d’avoir trouvé en DFDS un partenaire qui continuera à gérer l’entreprise de manière éprouvée. Les 750 employés de FRS Iberia/Maroc resteront chez DFDS ».

Ronny Moriana Glindemann, directeur général de FRS Iberia/Maroc, a souligné que cette intégration représente une excellente plateforme pour le développement futur des services aux passagers et au fret.

DFDS, leader du secteur des ferrys et de la logistique, dispose d’une flotte de plus de 75 navires modernes et d’une infrastructure de liaisons de ferrys de classe mondiale dans plus de 20 pays. « Avec une équipe de 12.300 employés et un chiffre d’affaires annuel de 3,6 milliards d’euros, DFDS est idéalement placée pour soutenir FRS Iberia/Maroc dans sa quête de croissance », est-il expliqué par le groupe FRS.

Pour l’heure, « la transaction est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence espagnole et marocaine compétentes. Le montant de l’achat demeurera confidentiel entre les parties », conclut le communiqué.