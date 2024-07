Armas Trasmediterránea garantit un service renforcé et adapté pour Marhaba 2024

Le groupe Armas Trasmediterránea renforce les lignes maritimes reliant les ports andalous d’Algésiras, Málaga, Motril et Almería au Maroc dans le cadre de l’opération Marhaba 2024, Il s’agit de la plus grande opération de transit de personnes et de véhicules entre deux continents, comparable au pèlerinage .

La compagnie maritime, Armas Trasmediterranea, a mis en place un programme pour cette important période , qui se déroule du 15 juin au 15 septembre. La compagnie maritime offre un total de 1,5 million de places (entre sièges et cabines avec lits) pour les passagers et plus de 600.000 places pour les véhicules, afin de répondre à la forte demande de voyages aller et retour vers les ports suivants : Nador, al Hoceima, Tanger Med ,Melilla, Ceuta pendant la saison estivale.

Pour ces raisons, Armas Trasmediterránea a décidé d’avancer les préparatifs de la campagne, en cette année 2024, afin de garantir un service de qualité, un transit fluide et efficace pour lequel plus de 3 200 départs seront effectués, en seulement trois mois, depuis les ports du sud de la péninsule, et les villes marocaines.

Selon le directeur commercial d’Armas Trasmediterránea, Óscar Martínez, « la prévision pour cette année est de surpasser les chiffres de l’année dernière, conformément au rythme des ventes et à l’effort que nous avons fait pour lancer la campagne à l’avance, dans le but de garantir la disponibilité sur tous les voyages de nos clients ».

La compagnie renforcera l’assistance aux passagers et le service à la clientèle en français et en arabe, ainsi que des services spéciaux tels que la nourriture halal dans ses espaces de restauration à bord et ses lieux de prière.

Pour mener à bien l’opération Marhaba, Armas Trasmediterránea travaille en étroite collaboration avec les autorités marocainnes portuaires du détroit de Gibraltar, les autorités maritimes, les forces et les corps de sécurité de l’État, ainsi que les services de protection civile et de santé.

Armas Trasmediterránea est le premier groupe maritime d’Espagne et l’un des plus importants d’Europe dans le domaine du transport maritime de passagers et de charges routières. Elle relie les îles Canaries et le sud de l’Espagne au Maroc, et les îles Canaries.

L’entreprise maritime dispose d’une équipe de plus de 1.500 professionnels, d’une flotte moderne et adaptée de 21 navires, desservant un total de 25 destinations nationales et internationales. Elle transporte annuellement plus de 3,3 millions de passagers, plus de 3 millions de mètres linéaires de marchandises et 500.000 unités de véhicules cargo.

Dans le cadre de son engagement citoyen, Armas Trasmediterránea collabore avec différentes institutions et organismes pour le développement du tissu social des communautés dans lesquelles elle opère, en mettant l’accent sur le respect de l’environnement. Elle participe aussi activement aux investissements sociaux liés à son activité principale, le transport de marchandises et de passagers.