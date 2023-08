LG lance une campagne pour se rapprocher de ses clients

LG Electronics (LG) a lancé une nouvelle campagne de courtes vidéos – intitulée Life’s Good When You Get More Love – qui intègre encore plus étroitement la famille LG dans la vie quotidienne de ses clients et met en scène ces moments d’amour quotidiens, parfois inaperçus, vécus à la maison.

Tout comme les familles se soucient les unes des autres et comptent les unes sur les autres, LG se soucie également de ses clients et vise à soutenir et à faciliter le lien toujours plus fort entre les grands-parents, les parents, les enfants et les membres de la famille élargie, car la vie est belle quand vous obtenez plus d’amour

« LG est une marque qui transcende les générations et les régions, et nos produits innovants sont créés non seulement pour plus de commodité et à partir d’une position de leader technologique, mais aussi pour mettre en valeur » Life’s Good « et pour aider les clients à se soucier, à partager et à se soutenir mutuellement dans la maison », a déclaré IL HWAN LEE, PDG régional MEA, LG Electronics. « Dans le cadre de notre nouvelle stratégie de marque, cette nouvelle campagne, Life’s Good When You Get More Love, aidera LG à trouver un écho plus profond auprès de nos clients de toute la région, car ils voient comment nos produits peuvent transformer même la plus petite des interactions en quelque chose d’aimant. ”

La série Web, qui comprend huit (8) épisodes dans le style d’une sitcom moderne, a débuté en juillet avec la vidéo teaser. Bien que chaque épisode comprenne un produit LG – du divertissement au rafraîchissement, à la commodité et à l’hygiène – l’accent est mis sur la famille et sur la façon dont des situations quotidiennes apparemment anodines peuvent créer des opportunités pour un geste d’amour à la maison.

Abordant directement le sujet, chaque vidéo de 15 à 20 secondes commencera au point de tension quotidien et fournira une solution : nous voyons un voleur de réfrigérateur de minuit se faire prendre ; découvrez pourquoi les frères et sœurs sont les meilleurs complices ; et apprenez que parfois, le véritable amour signifie simuler un sourire. Chaque vidéo est un exemple d’un cas quotidien, ou d’une situation potentiellement gênante, qui peut être évitée avec un peu d’amour de la vie.

La campagne « The Life’s Good When You Get More Love » mettra en lumière la vaste gamme de produits LG, qui s’intègrent parfaitement à la vie de famille, et donnera également aux clients l’occasion d’explorer virtuellement la maison au cœur de la web-série, en stimulant l’interaction et l’engagement tout en s’efforçant d’ajouter une plus grande vitalité à la marque. Les clients peuvent également choisir leur propre fin, avec des conclusions alternatives filmées pour chaque court épisode, qui sont un clin d’œil à nos expériences communes partagées.

La campagne de la série Web Life’s Good When You Get More Love s’inscrit sans effort dans la nouvelle orientation de la marque et l’identité visuelle de LG récemment dévoilées, qui présentent un look plus dynamique et plus jeune, tout en maintenant et en réitérant les valeurs fondamentales de la marque, à savoir « l’expérience client sans compromis », ‘Innovation centrée sur l’humain’ et ‘La chaleur au service d’un sourire’. L’entreprise est sur la voie d’un statut emblématique, et ces courtes vidéos mettent en évidence LG comme un facilitateur de petits gestes d’amour, créant une célébration de la famille qui se traduit non seulement au Nigeria, mais dans toutes les régions d’Afrique et du Moyen-Orient.