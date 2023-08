Kärcher scelle un partenariat stratégique avec Mercure Distribution

Kärcher, leader mondial en technologie de nettoyage, vient de mettre en place un nouveau partenariat avec Mercure Distribution, distributeur de premier plan au Maroc. « Cette alliance stratégique marque une étape importante dans l’engagement de Kärcher à étendre sa portée et à fournir des solutions de nettoyage innovantes aux clients du monde entier, peut-on lire dans un communiqué du groupe Kärcher.

Fort d’une équipe de 15.330 personnes réparties sur 80 pays, Kärcher est uni par une vision commune, celle de créer un monde « plus propre et plus durable ». Entreprise familiale, Kärcher accorde une grande importance à la préservation de l’environnement, de la communauté et de la tradition, veillant ainsi à ce que les aspects importants de la vie soient pris en charge et préservés pour les générations à venir.

La gamme complète de solutions de nettoyage et d’entretien de Kärcher est réputée pour son excellence, répondant à des besoins divers, des tâches de nettoyage quotidiennes aux défis extraordinaires, peut-on lire. Qu’il s’agisse d’une utilisation professionnelle, d’articles essentiels pour le foyer ou de solutions numériques personnalisées, Kärcher s’efforce constamment d’innover et de résoudre les problèmes de nettoyage, tout en priorisant le bien-être des personnes et de l’environnement.

Les racines du succès de Kärcher remontent à 1935, lorsque le fondateur Alfred Kärcher a posé les bases de l’héritage durable de l’entreprise. Aujourd’hui, Kärcher est le leader mondial sur le marché de la technologie de nettoyage, affichant un chiffre d’affaires de 3,16 milliards d’euros en 2022. Malgré son rayonnement mondial, l’entreprise reste profondément liée à ses racines, avec son siège social situé à Winnenden, en Allemagne.

Mercure Distribution partage les valeurs de qualité, d’innovation et de satisfaction de la clientèle de Kärcher. Ce partenariat exploitera l’expertise locale de Mercure Distribution et les solutions de pointe de Kärcher pour offrir une large gamme de produits et de services de nettoyage aux clients de tout le Maroc.

« Nous sommes ravis d’entreprendre ce voyage avec Mercure Distribution », a déclaré Mehdi Mouti, Directeur général de Kärcher Maroc. « Ce partenariat représente une avancée significative dans notre engagement à fournir des solutions de nettoyage inégalées aux clients du Maroc. Ensemble, nous visons à élever les normes de propreté et à avoir un impact positif sur l’environnement et la société ».

Le partenariat entre Kärcher et Mercure Distribution vise à améliorer la disponibilité et l’accessibilité des solutions de nettoyage innovantes de Kärcher dans tout le Maroc, tout en renforçant davantage la position de Kärcher en tant que leader mondial en technologie de nettoyage.