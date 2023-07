LG souhaite passer à une entreprise de « solutions de vie intelligentes »

LG Electronics (LG) a déclaré qu’elle souhaitait passer de sa position actuelle de première marque mondiale d’appareils électroménagers à une « entreprise de solutions de vie intelligentes » capable de connecter et d’élargir les diverses expériences des clients tout en visant un chiffre d’affaires annuel global de 100 000 milliards de KRW d’ici à 2030.

Dans un discours historique prononcé aujourd’hui au LG Sciencepark de Séoul, en Corée du Sud, le PDG William Cho a présenté une vision audacieuse reposant sur trois moteurs de croissance : la poursuite de nouvelles activités de services basées sur des plates-formes grâce à l’amélioration du portefeuille d’activités, l’accélération du commerce interentreprises (B2B) et l’exploration de nouveaux domaines d’activité tels que la recharge des véhicules électroniques et la santé numérique. Le PDG a identifié l’électrification, la servitisation et la numérisation comme des points d’inflexion clés sur lesquels LG se concentrera pour atteindre une croissance rapide à moyen et long terme.

« LG poursuivra sa vision audacieuse de transformation et d’avancée en tant qu’entreprise de solutions de vie intelligentes qui connecte et élargit les différents espaces et expériences des clients, plutôt que de se reposer sur sa position actuelle de meilleure marque d’appareils électroménagers qui fournit des produits de qualité », a déclaré le PDG Cho. « Nous établirons une toute nouvelle LG en réinventant notre façon de travailler et de communiquer pour atteindre cet objectif. »

Le PDG a également souligné les objectifs financiers de l’entreprise. « Nous atteindrons le Triple 7, qui englobe un taux de croissance moyen et un bénéfice d’exploitation de 7 % ou plus, ainsi qu’un ratio valeur d’entreprise/EBITDA de 7 », a déclaré le PDG. « Avec l’objectif d’augmenter les ventes de 65 000 milliards de KRW l’année dernière à 100 000 milliards de KRW d’ici 2030, nous nous établirons comme une entreprise reconnue par le marché et les clients. »

M. Cho a déclaré que LG se concentrera sur la transition vers le modèle commercial de service basé sur la plateforme, l’accélération des domaines B2B et l’acquisition de nouveaux moteurs de croissance basés sur l’avantage concurrentiel comme trois piliers pour se concentrer sur l’expérience du client. D’ici à 2030, la part de ces trois piliers dans les ventes et le bénéfice d’exploitation devrait atteindre plus de 50 %.

L’entreprise prévoit d’investir plus de 50 000 milliards KRW d’ici à 2030 pour assurer la croissance qualitative de ses activités, notamment en faisant évoluer son portefeuille d’activités sous l’impulsion des trois nouveaux moteurs de croissance. Cela comprend un investissement en R&D de plus de 25 000 milliards de KRW, un investissement dans les installations de plus de 17 000 milliards de KRW et un investissement stratégique de 7 000 milliards de KRW.

L’entreprise accélère également l’expansion de ses activités B2B, a expliqué le PDG. Les connaissances approfondies de LG sur les clients ainsi que le savoir-faire en matière de communication et d’empathie avec les clients, accumulés dans les activités B2C, qui ont fait l’objet d’une innovation continue au cours des 65 dernières années, seront pleinement étendus aux espaces commerciaux, de mobilité et virtuels.

M. Cho a souligné la manière dont LG accélère les changements à l’échelle de l’entreprise, de la culture d’entreprise à la communication de la marque à chaque point de contact avec le client, dans le but ultime de devenir une marque qui réchauffe le cœur des clients et leur donne le sourire, tout en leur permettant de ressentir la valeur et la philosophie de Life’s Good (La vie est belle). L’entreprise mène également des activités de gestion ESG afin de s’acquitter de ses responsabilités en tant qu’entreprise citoyenne mondiale