POESAM 2023 : Orange célèbre les startups innovantes

Organisée à l’Orange Digital Center de Rabat le 18 juillet, la cérémonie de remise des prix de la 13e édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM), a été présidée par Hendrik Kasteel, Directeur général d’Orange Maroc, et par Hind Lfal, Secrétaire générale de la compagnie.

Indéniable incubateur de l’esprit d’innovation des jeunes entrepreneurs du continent, le POESAM vient récompenser les startupeurs audacieux proposant des projets d’entreprises répondant aux besoins sociaux et environnementaux, actuels et futurs.

Pour sa 7e édition dans le Royaume, les projets Hopez, Bin Budget et Eagle AI ont été les trois grands gagnants marocains du POESAM.

Pour la 4e édition consécutive, un prix féminin a été décerné pour récompenser un projet d’entreprise conduit par des femmes ou au service de l’amélioration de leurs conditions de vie. Cette année, le prix a été remis à Logistiqa.

« Nous tenons à féliciter chaleureusement tous les lauréats et participants pour leur travail acharné et pour la créativité dont ils ont fait preuve. Nous sommes déterminés à soutenir l’entrepreneuriat et à favoriser l’employabilité au Maroc. En investissant dans les startups et en offrant des programmes d’accompagnement, nous souhaitons contribuer à construire un écosystème entrepreneurial dynamique et inclusif. », a souligné Hendrik Kasteel, Directeur général d’Orange Maroc.

La phase locale du POESAM 2023 a connu un fort engouement de la part de l’écosystème entrepreneurial national, avec une augmentation de 160% du nombre de candidatures par rapport à l’édition 2021.

Après une phase de présélection des 11 projets finalistes, Orange Maroc a organisé une séance de « pitchs » pour que chaque candidat puisse exposer son projet d’entreprise devant un jury prestigieux constitué d’experts de renom : Amal El Fallah Seghrouchni, présidente Exécutive du Centre International d’Intelligence artificielle du Maroc, Maha Gmira, experte en Intelligence artificielle, Hamid Bouchikhi, Professeur de Management à l’ESSEC Business School et membre du CSEFRS Maroc et Hicham Zanati Serghini, Directeur général de Tamwilcom.

Au final, le premier prix a été attribué à HopeZ, startup conceptrice de l’application mobile TocToc qui transforme l’apprentissage des lycéens marocains en un processus ludique grâce à des vidéos courtes, une gamification et une personnalisation basée sur l’Intelligence artificielle (IA).

Le second prix a été décerné à BinBudget, une startup dédiée à la digitalisation du secteur de la restauration professionnelle. La société propose une solution mobile de cantine virtuelle, Bing Budget Collab, spécialement conçue pour répondre aux besoins des entreprises en matière de restauration pour leurs collaborateurs.

Le troisième prix à quant à lui été remis à Eagle AI qui propose une solution pour résoudre la problématique de la surveillance environnementale à grande échelle. La startup a créé un système basé sur les données de télédétection offertes par l’IA pour identifier et quantifier plusieurs types de pollution (débris marins, décharge sauvage, pollution atmosphérique, etc.).

Enfin, le prix féminin a été décerné à Logistica, startup conceptrice d’une plateforme d’optimisation logistique en ligne qui aide les petites entreprises à gérer leur logistique interne et externe.

En plus de leurs récompenses individuelles, les 4 lauréats locaux sont automatiquement qualifiés pour concourir à la grande finale internationale aux côtés des 17 pays d’Afrique et du Moyen-Orient où le groupe Orange est présent.

Par ailleurs, une sélection des 11 startups finalistes bénéficieront d’un programme d’accélération au sein de l’Orange Fab dans le cadre de l’Orange Digital Center.