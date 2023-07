Porsche dévoile la 911 GTS Le Mans Centenaire Edition

“Rekordmeister” des victoires aux 24 Heures du Mans avec 19 couronnes, soit six de plus que le dauphin, Audi, et neuf de plus que le troisième constructeur le plus titré sur le circuit de la Sarthe, Ferrari, Porsche vient de dévoiler une édition très exclusive de la 911 Carrera GTS, baptisée Le Mans Centenaire Edition. Rendant hommage à la “course du centenaire”, disputée début juin dernier, cette édition limitée a été conçue par Porsche Exclusive Manufaktur en collaboration avec l’ACO, l’Automobile Club de l’Ouest. Elle sera produite à 72 exemplaires seulement (clin d’œil à la première participation de la marque, 72 ans plus tôt, à la plus prestigieuse des courses d’endurance), tous réservés au marché français.

La firme allemande explique que cette 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition s’inspire de monstres sacrés de la marque ayant pris part au double tour d’horloge manceau, les Porsche 356 SL et 911 GT1. Ses concepteurs expliquent aussi qu’elle est dotée de 25 éléments développés spécialement, notamment les badges qui agrémentent la grille d’aération du moteur, fraisés à la main, ou encore, dans le cockpit, le logo des 24 Heures embossé sur les appuie-tête et le tracé du circuit bénéficiant du même traitement sur l’accoudoir central. Porsche indique enfin que chaque client recevra un étui de clé spécial, mais aussi une housse intérieure spécifique et un livret personnel, sorte de “journal intime” retraçant la vie de sa berlinette, de sa gestation à l’usine de Zuffenhausen à sa séance personnalisée dans les ateliers du département Exclusive Manufaktur. Pour mémoire, la 911 Carrera GTS dispose d’un flat-six de 480 ch et donne le choix entre une boîte manuelle à 7 rapports et une boîte PDK à double embrayage à 8 rapports.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO