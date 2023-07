Sur le plan régional, comment retenir les investisseurs ? (VIDEO)

TABLE RONDE. La Charte de l’investissement au Maroc suscite un fort engouement chez les investisseurs potentiels, qui attendent avec impatience les décrets d’application. Comment les régions travaillent activement sur des stratégies pour développer des secteurs porteurs et retenir les investisseurs ?

Amjad Kiti, directeur du Pôle impulsion économique et offre territoriale au CRI Fès-Meknès, invite les régions à aller vers des secteurs porteurs à forte valeur ajoutée. Pour celles qui y travaillent activement, des stratégies pertinentes sont élaborées dans les coulisses.

A titre d’exemple, la Région Fès-Meknès travaille sur une stratégie pour développer des secteurs qui figurent dans la charte. Cette stratégie permet d’obtenir 5% de la prime sectorielle pour la majorité des filières développées, ainsi que les 3% liés au métier d’avenir porté, notamment, par le Nouveau modèle de développement. Les régions sont encouragées à développer des primes et des outils complémentaires, pour attirer des investissements privés à forte valeur ajoutée.

Pour retenir les investissements, il est important de garantir de la visibilité grâce à des primes transparentes et de fournir un suivi personnalisé de bout en bout. Les CRI sont dotés d’une approche centrée autour de l’investisseur, pour lui fournir une expérience la plus agréable et la plus personnalisée possible.

«Les SPOC (Single points of contact) assurent à un investisseur un accompagnement de A à Z de bout en bout, et l’approche de CRM (Customer relationship management) permet d’avoir une traçabilité de tous les dossiers des investisseurs pour un suivi efficace», souligne Amjad Kiti. Pour ce dernier, la transparence offerte par la Charte de l’investissement et le suivi personnalisé sont des facteurs clés pour retenir les investisseurs.