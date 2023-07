Charte de l’investissement: Attijariwafa bank met le turbo (VIDEO)

TABLE RONDE. La Charte de l’investissement au Maroc suscite un fort engouement chez les investisseurs potentiels, qui attendent avec impatience les décrets d’application. Comment les régions travaillent activement sur des stratégies pour développer des secteurs porteurs et retenir les investisseurs ?

«Les investisseurs potentiels rencontrés sur le terrain ont été très réceptifs par rapport à l’empreinte sectorielle et territoriale de la Charte de l’investissement, ainsi qu’à la promotion des métiers d’avenir et du développement durable. Ils ont exprimé beaucoup d’intérêt pour cette charte, avec de nombreuses questions sur le mode opérationnel, le dispositif de la TPME et celui des grandes entreprises», souligne Karim Idrissi Kaitouni, directeur exécutif en charge du marché des entreprises au sein d’Attijariwafa bank, à l’issue de la campagne de sensibilisation organisée par la banque à travers différentes régions du Royaume, et achevée mardi 21 mars 2023.

Face à cet engouement, le dirigeant s’est montré rassurant quant aux préparatifs des dossiers et à l’accompagnement nécessaire pour les investisseurs. Cela dit, les investisseurs sont en attente d’un certain nombre de décrets d’application qui devraient être accélérés d’ici le 31 décembre 2023. Deux décrets d’application sont attendus, notamment celui concernant l’appui aux entreprises marocaines dans leur rayonnement international et celui relatif à la TPME/PME.

Les délais sont respectivement fixés à six et douze mois après la publication de la loi-cadre 3.22. Mais cela ne saurait occulter le fait que la Charte de l’investissement est perçue avant tout comme une opportunité pour relancer l’investissement, dans un contexte de ralentissement économique depuis la crise sanitaire du Covid. Karim Idrissi Kaitouni souligne l’originalité de cette charte, avec une prime à la clé de 30%, ainsi que des mesures visant à promouvoir la politique du genre et le développement durable. En somme, la Charte de l’investissement représente, pour lui, une révolution pour le climat des affaires au Maroc et une opportunité pour relancer l’investissement.