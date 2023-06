Les défis du commerce de proximité au Maroc

Sous le Haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le ministère de l’Industrie et du Commerce a célébré, mercredi 21 juin 2023, la Journée Nationale du Commerçant à Kser Lekbir, sous le thème : « Les défis du commerce de proximité face à la concurrence du commerce moderne et au développement du e-commerce ».

Cet événement, présidé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a réuni plusieurs acteurs du secteur, les représentants des Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services, des départements ministériels et des institutions publiques, ainsi que des universitaires, des organisations professionnelles et des opérateurs privés du commerce et de la distribution.

À cette occasion, Mezzour a souligné le rôle important que joue le commerce de proximité dans le paysage économique national, le qualifiant de « maillon incontournable de la chaîne d’approvisionnement, mais également une alternative de financement inconditionnel pour les ménages marocains ».

Le ministre a également insisté sur la priorité qu’accorde le gouvernement au commerce et au commerçant rappelant les chantiers structuraux entrepris, pour améliorer les conditions de travail du commerçant, développer le cadre législatif du secteur et répondre mieux aux attentes du consommateur marocain de plus en plus exigent.

Cette nouvelle édition de la JNC a été, justement, l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en place des recommandations issues du Forum Marocain du Commerce tenu en avril 2019. Le ministre a souligné, à ce propos, l’importance de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire, chantier phare mis en œuvre grâce aux Hautes Orientations royales, ainsi que les efforts déployés pour permettre aux commerçants d’améliorer leur compétitivité, en termes de modernisation, de digitalisation et de financement.

Au cours de cette journée, les défis qu’affronte le commerçant de proximité ont été débattus à travers trois tables rondes dédiées aux thématiques suivantes :

Le rôle de la modernisation dans le renforcement de la compétitivité du commerce de proximité.

L’approche à mettre en place pour garantir un meilleur financement du commerçant tenant compte de la mutation du comportement du consommateur.

Les perspectives à venir à la lumière du chantier royal relatif à la couverture sociale.

Cette journée a été marquée par la signature de plusieurs conventions de partenariat visant le développement du commerce de proximité :