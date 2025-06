Abdelhak Benyessef : “Nous conjuguons expertise artisanale et standards internationaux pour répondre aux exigences du luxe”

Abdelhak Benyessef

PDG et fondateur de Betycor

Le fondateur de Betycor revient sur les étapes structurantes de son développement, le rôle déterminant du financement bancaire, les défis de l’export et les perspectives d’innovation qui dessinent l’avenir de cette jeune entreprise résolument tournée vers l’international.

Qui est Betycor dans le domaine de la maroquinerie ?

Nous sommes une entreprise implantée à Fès, spécialisée dans la fabrication d’articles de maroquinerie haut de gamme destinés à l’export. Nous avons fait le choix de nous positionner sur un segment exigeant, en collaborant avec des maisons de luxe à l’international. Nos ateliers produisent une large gamme d’articles, allant des sacs à main aux pièces de petite maroquinerie, en passant par les ceintures et les bagages.

Pour garantir une qualité irréprochable, conforme aux standards internationaux, notre usine est dotée d’équipements de pointe importés d’Europe. Cette orientation vers l’excellence industrielle nous permet de répondre aux exigences des marques de luxe avec lesquelles nous travaillons, tout en valorisant le savoir-faire marocain dans le domaine de la maroquinerie.

Quelles ont été les étapes-clés de l’évolution de Betycor depuis sa création ?

L’histoire de Betycor a débuté avec une ambition précise : implanter au Maroc une unité de production à la hauteur des standards internationaux de la maroquinerie haut de gamme, orientée vers l’export. Ce projet s’est concrétisé progressivement, en commençant par la construction d’une usine moderne à Fès, conçue selon des normes strictes en matière de sécurité et d’environnement.

Nous avons ensuite investi dans des équipements de haute technologie importés d’Europe, indispensables pour garantir la précision et la qualité exigées par les grandes maisons de luxe. Mais la réussite de notre modèle repose aussi sur le facteur humain : nous avons recruté des profils qualifiés et lancé des programmes de formation destinés aux jeunes, dans une logique de transmission et de montée en compétence locale.

Quel rôle Attijariwafa bank a-t-elle joué dans le développement de Betycor? Pouvez-vous nous parler de son accompagnement au quotidien ?

Attijariwafa bank a été un partenaire de premier plan dans le développement de Betycor. Dès le lancement de notre activité, la banque nous a accompagnés avec des solutions de financement adaptées, notamment à travers des crédits d’investissement pour l’équipement de notre site industriel, ainsi que des lignes de trésorerie pour assurer une gestion fluide de l’activité.

Au delà du soutien financier, nous avons bénéficié d’un accompagnement personnalisé, marqué par une écoute et une réactivité de la part de notre conseiller. La participation à des événements B2B organisés par la banque a également permis de renforcer notre réseau et de structurer notre croissance.

Quels défis spécifiques avez-vous eu à relever, notamment en termes d’investissement et d’exportation ?

Le développement de Betycor s’est heurté à plusieurs défis majeurs, à commencer par le financement des infrastructures et des équipements nécessaires pour répondre aux standards très stricts du secteur du luxe, tant sur le plan technique que sur celui de la conformité sociale et environnementale. Dès le départ, des investissements conséquents ont été indispensables.

Sur le terrain, des contraintes opérationnelles ont également dû être surmontées, notamment en matière de transport du personnel vers notre site à Fès. Côté production, l’exigence de qualité est constante : chaque pièce doit répondre à un haut niveau de finition, ce qui nous a conduits à instaurer un système de contrôle qualité rigoureux tout au long de la chaîne.

À l’export, les obstacles sont multiples : formalités douanières, variations de change, délais serrés… La logistique internationale impose une grande capacité d’anticipation. C’est un équilibre exigeant, mais qui devient un atout lorsqu’il est maîtrisé avec rigueur.

Comment avez-vous adapté votre stratégie pour accéder aux marchés internationaux, et quels sont les principaux leviers que vous utilisez pour réussir à l’export ?

Notre stratégie à l’export s’appuie sur trois piliers essentiels : une qualité irréprochable, le respect strict des délais de livraison et une transparence totale dans nos processus. Travailler avec des maisons de luxe internationales exige une rigueur absolue à chaque étape, que nous avons pleinement intégrée à notre fonctionnement.

Pour y parvenir, nous avons mis en place des outils digitaux assurant une traçabilité complète de la qualité, notamment à travers des logiciels de gestion des stocks, de la production et de la paie. Ces solutions nous permettent d’optimiser la chaîne de valeur tout en répondant précisément aux cahiers des charges de nos clients. Notre principal défi est de maintenir cette exigence au sein d’une production locale, portée par une main-d’œuvre hautement qualifiée. C’est cette combinaison entre expertise artisanale marocaine et standards internationaux qui fait aujourd’hui notre force sur les marchés étrangers.

Quels sont vos projets futurs pour Betycor, en particulier en termes d’expansion, d’innovation ou de diversification des produits ?

Nous avons pour ambition de renforcer durablement la position de Betycor sur le segment haut de gamme, tout en préparant l’avenir à travers l’innovation et la diversification. Cela passe d’abord par l’élargissement de notre portefeuille clients, en développant de nouveaux partenariats avec des maisons de luxe, et par l’extension de notre capacité industrielle, avec l’ouverture prochaine d’un douzième atelier dédié à la petite maroquinerie.

Sur le volet innovation, nous explorons des pistes écoresponsables, notamment la valorisation des chutes de cuir et l’intégration de matériaux durables. Nous poursuivons également nos efforts d’optimisation des processus de production pour gagner en compétitivité, sans compromettre nos standards de qualité.

À moyen terme, nous envisageons le lancement d’une marque propre, conçue et fabriquée localement. Ce projet, destiné d’abord au marché national, pourrait marquer l’entrée de Betycor dans le commerce grand public, en capitalisant sur notre savoir-faire artisanal et notre expérience à l’international.

