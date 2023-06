Renault Group crée une nouvelle entité de développement de produits digitaux

Renault Group, le Ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation politiques publiques, le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) annoncent la signature d’un memorandum of understanding pour la création d’une filiale de Renault Group au Maroc « Renault Digital Maroc ».

Une nouvelle entité ayant pour objectif de prendre en charge le développement et la maintenance de produits digitaux pour les différents métiers du groupe et ses clients dans le monde.

La cérémonie de signature s’est tenue en marge du GITEX Africa en présence de Madame Ghita Mezzour, Ministre Déléguée auprès du chef du gouvernement, chargée de la transition numérique et de la réforme de l’administration, de Monsieur Ali Seddiki, Directeur Général de l’AMDIE, de Monsieur Mohamed Bachiri, Directeur Général de Renault Group Maroc et Monsieur Nicolas Rouveure, Général Manager de Renault Digital Maroc.

Renault Digital Maroc aura pour mission de développer des projets digitaux pour l’ensemble des métiers de l’entreprise et de ses fournisseurs, allant de la conception et la fabrication à la commercialisation et l’après-vente. La nouvelle filiale marocaine vise à innover et délivrer de la valeur digitale, avec des équipes expertes et pluridisciplinaires qui participeront au développement stratégique pour transformer durablement l’industrie automobile et les mobilités de demain.