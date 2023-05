Découverte: Alpine A290 Bêta

Après avoir réussi son come-back avec l’A110, Alpine – dont les débuts sur le marché marocain sont imminents – entrera dans une nouvelle ère en 2024, suite au lancement de l’A290, déclinaison sportive de la future Renault 5, d’une GTI zéro émission. Une réinterprétation néo-rétro des Renault 5 Alpine (1976) et Alpine Turbo (1981), en quelque sorte.

La marque de Dieppe vient de dévoiler un show-car, ou plutôt une version bêta de ce «hot hatch», dénommée A290_B (A290 Bêta), et a publié une vidéo dans laquelle les deux pilotes de l’écurie Alpine F1 Team, Pierre Gasly et Esteban Ocon, s’affrontent à son volant. Moins bestiale, moins «délirante» que la Renault 5 Turbo 3E, concept dévoilé l’année dernière, cette A290, première d’une série de trois futurs modèles qui viendront constituer le «dream garage» de la marque, n’en est pas moins insolente, avec ses phares longue portée à la signature lumineuse en X (à la manière des bandes adhésives que les pilotes de «rallye» flanquaient aux feux en bulle des A110 d’antan), ses passages de roues bodybuildés, ses jantes de 20 pouces, ou encore ses jupes latérales seyantes et ses deux boucliers (de Brennus, tant ils sont au-dessus de la mêlée !).

L’intérieur est encore plus dingue avec son baquet conducteur en carbone, placé en position centrale, façon monoplace, ou plutôt McLaren F1, les sièges passagers étant installés de part et d’autre du «trône».

Au niveau de la salle des machines, enfin, le concept A290_B embarque deux électromoteurs à l’avant. La version de série devrait se contenter, à ses débuts, d’une configuration à moteur unique.

Mehdi Labboudi