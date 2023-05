Citroën C4 X : Malle Alpha, ouvrez grand les yeux !

Historiquement appréciées sur le marché marocain, mais aussi en Europe du Sud et de l’Est, les berlines moyennes tricorps subissent néanmoins de plein fouet, comme leurs “alter ego” bicorps, la concurrence des SUV compacts ! Mais Citroën a peut-être trouvé la parade avec la C4 X, version 4 portes de la C4 qui affiche de faux airs de SUV Coupé. Un modèle qui vient de débarquer dans les showrooms marocains de la marque aux Chevrons.

Le dernier né chez Citroën, né sous X, évidemment, la C4 X, variante de la C4, une berline tricorps, à malle, une «baby C5 X» qui s’offre un petit air de crossover Coupé avec sa poupe fastback, sa garde au sol importante (15,6 cm) et son attirail du parfait baroudeur, notamment ses protections de carrosserie en tout genre, héritées de la berline bicorps, à hayon, a effectué récemment ses débuts sous nos latitudes.

Cette C4 «transgénique» affiche 4,60 mètres de long, ce qui représente une croissance de 24 cm par rapport à la frangine hatchback et 20 cm de moins que la C5 X. L’étirement par rapport à la C4 est dévolu intégralement au porte-à-faux arrière, l’empattement demeurant stable, à 2,67 mètres, et qui profite donc exclusivement au volume de chargement du coffre, qui passe à 510 litres. C’est 130 l de plus que la capacité qu’affiche celui de la C4. En termes d’habitabilité, la C4 X devrait, en revanche, faire jeu égal avec cette dernière, malgré une banquette arrière au dossier plus incliné qui ne sert finalement qu’à ménager une garde au toit suffisante, qu’à compenser la présence du toit «pentu», corollaire de la silhouette fastback.

Logiquement, la face avant de la C4 X est très proche de celle du modèle dont elle est le spin-off. Les différences se lisent bien plus distinctement au niveau du profil et de la poupe. Que reproche-t-on généralement aux compactes 4 portes qui dérivent de modèles 5 portes ? Une greffe du coffre, de la malle, qui ne «prend» que trop rarement ! Dans le cas de la C4 X, on peut dire que la pièce rapportée n’a pas été rejetée par l’organisme… La malle arrière est élégamment intégrée. Elle est cernée par des feux arrière en forme de flèche, façon C5 X. Mention spéciale également aux épaulements généreux, même si c’est le look tout entier de la première Citroën dessinée par l’équipe du designer Pierre Leclercq qui séduit.

Du style et du confort

A bord, on évolue en terrain connu. La présentation intérieure est reprise telle quelle de la C4 qui, rappelons-le, a été élue «Car Of The Year» au Maroc en 2022. La planche de bord est minimaliste. Elle est dominée par une instrumentation numérique de 5 pouces et par un écran tactile central qui affiche la même taille que celui de la berline à hayon (10 pouces), mais qui a droit à une interface graphique remaniée et au système multimédia My Citroën Drive Plus, legs de la C5 X, qui offre une reconnaissance vocale efficace et un niveau de connectivité tout à fait décent ! La C4 X frappe également fort en matière de praticité.

Pas moins de 16 compartiments de rangement, particulièrement futés pour certains d’entre eux, sont disséminés un peu partout dans l’habitacle, pour une contenance totale de 39 litres. Ses sièges Advanced Comfort, garnis d’une mousse spéciale renforcée de 15 mm, figurent aussi sur la liste des armes de séduction massive dont elle dispose. Autre argument à son crédit : de nombreuses aides à la conduite, notamment le freinage actif d’urgence, la reconnaissance des panneaux, ou encore l’alerte de franchissement en ligne. Ces ADAS permettent au C4 X de proposer une conduite autonome de niveau 2.

Au plan de la tenue de route, on devrait retrouver le même comportement rassurant, les mêmes aptitudes dynamiques qu’au volant de la C4. Souffrant d’une petite surcharge pondérable (+30 kg), la C4 X se rattrape en affichant un meilleur coefficient aérodynamique. Un partout, balle au centre ! En termes de confort de roulement, de toucher de route, difficile de faire mieux. Ses suspensions à double butées hydrauliques progressives permettent à la C4, essayée par nos soins, d’offrir un effet «tapis volant», de gommer autant que faire se peut les aspérités de l’asphalte. Vous en avez plein le dos des dos-d’âne et des nids-de-poule ? Vous savez ce qu’il vous reste à faire…

Un seul groupe motopropulseur au menu

La C4 X commercialisée par Sopriam, importateur exclusif de Citroën au Maroc, donne le choix entre deux finitions, «Feel» et «Shine», mais propose un menu unique au rayon mécanique, le 4 cylindres BlueHDI 1.5 l de 130 ch et 300 Nm de couple. Associé à la boîte automatique à 8 rapports EAT8, ce bloc turbodiesel brille par sa sobriété (4,1 l/100 km en cycle mixte), tout en faisant le job au plan des performances (vitesse maxi de 190 km/h) et en participant à l’excellent niveau d’insonorisation (de la C4). La nouvelle C4 X s’affiche à 309.000 DH et culmine 20.000 DH plus haut. Des tarifs compétitifs par rapport à ceux de la C4 comme à ceux auxquels s’affichent ses rivales directes, les autres berlines moyennes tricorps du marché.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO